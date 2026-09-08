Бельгийские вафли по этому рецепту получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри, а пряности придают им уютный зимний вкус. Необычный штрих — сливочно-кленовое масло с пеканами для подачи.

Бельгийские вафли за 15 минут мы уже публиковали — а эти бельгийские вафли готовятся с патокой и набором согревающих пряностей. Корица, имбирь, гвоздика, душистый перец и щепотка чёрного перца дают глубокий карамельно-пряный вкус, а два вида сахара — одновременно мягкость внутри и хрустящую корочку снаружи.

Ингредиенты для бельгийских вафель

140 г тёмного коричневого сахара (утрамбованного);

6 ст. л. растительного масла;

50 г белого сахара;

2 ст. л. патоки (мелассы);

3 крупных яйца;

300 г пшеничной муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. молотой корицы;

1/2 ч. л. молотого имбиря;

1/4 ч. л. соды;

1/4 ч. л. свежемолотого чёрного перца;

1/4 ч. л. молотого душистого перца;

1/4 ч. л. молотой гвоздики;

1/4 ч. л. соли;

160 мл цельного молока (разделить на две части);

масло в спрее для смазывания вафельницы.

Для кленово-орехового масла:

85 г несолёного сливочного масла (6 ст. л.);

180 мл чистого кленового сиропа;

примерно 70 г измельчённых карамелизированных пеканов.

Как приготовить бельгийские вафли: пошагово

Шаг 1. В большой миске смешайте тёмный коричневый сахар, масло, белый сахар и патоку, чтобы сахара равномерно покрылись. Добавляйте яйца по одному, каждый раз взбивая венчиком до однородности.

Шаг 2. В отдельной средней миске соедините муку, разрыхлитель, корицу, имбирь, соду, чёрный перец, душистый перец, гвоздику и соль.

Шаг 3. Вмешайте половину сухих ингредиентов в яичную смесь — лишь до объединения. Добавьте половину молока и аккуратно перемешайте. Повторите с оставшимися сухими ингредиентами и молоком. Дайте тесту постоять 10 минут при комнатной температуре.

Шаг 4. Разогрейте вафельницу согласно инструкции и смажьте её маслом в спрее. Выложите в каждую секцию примерно по 1/3 стакана теста с верхом. Выпекайте, пока вафля не приобретёт более тёмный оттенок и не станет твёрдой на ощупь. Переложите на тарелку и повторите с оставшимся тестом — должно получиться 6–8 вафель.

Шаг 5. В небольшой кастрюле на среднем огне растопите сливочное масло. Вмешайте кленовый сироп и снимите с огня. Добавьте измельчённые пеканы и перемешайте.

Выложите бельгийские вафли на блюдо и подавайте с тёплым кленово-ореховым маслом рядом. Вафли можно приготовить за 2 дня заранее: храните их в герметичном контейнере в холодильнике, а перед подачей подогрейте в тостере или конвекционной духовке при температуре 175 °C, чтобы вернуть хрусткость.

Ранее Politeka сообщала, как приготовить вафли: судья «Мастер Шеф» Мартыновская дала идеальный рецепт для завтрака.

Также Politeka писала, как приготовить бельгийские вафли: звезда «Мастер Шеф» дала простой рецепт.

Как сообщала Politeka, как быстро приготовить домашние вафли: идеальный рецепт от Татьяны Литвиновой.