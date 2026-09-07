Рецепт сочной свинины в духовке мы уже публиковали — а гуляш готовится ещё быстрее и сразу в одной сковороде. Это насыщенное венгерское блюдо, в котором говядина, паприка и картофель тушатся вместе с томатным соусом. Благодаря тонко нарезанному мясу блюдо становится готовым всего за полчаса, а вкус остаётся глубоким и наваристым.
Ингредиенты для гуляша
- 1 ст. ложка растительного масла;
- 300 г говядины, нарезанной тонкими полосками;
- 100 г шампиньонов, разрезанных на четвертинки;
- 2 ч. ложки паприки;
- 500 г картофеля, очищенного и нарезанного небольшими кусочками;
- 600 мл горячего говяжьего бульона;
- 500 г томатного соуса;
- горсть листьев петрушки, крупно нарубленных;
- натуральный йогурт для подачи.
Как приготовить гуляш: пошагово
Разогрейте половину масла в большой сковороде с антипригарным покрытием и обжарьте говядину 2 минуты, один раз перемешав в середине процесса. Если сковорода небольшая, жарьте мясо в два приёма. Переложите его на тарелку.
Добавьте в сковороду оставшееся масло (мыть её не нужно) и обжаривайте шампиньоны 2–3 минуты, пока они не начнут подрумяниваться.
Посыпьте грибы паприкой и слегка обжарьте. Затем выложите в сковороду картофель, влейте бульон и томатный соус. Хорошо перемешайте, накройте крышкой и тушите 20 минут, пока картофель не станет мягким.
Верните говядину в сковороду вместе с выделившимся соком и прогрейте всё вместе. Вмешайте петрушку и добавьте ложку йогурта, после чего подавайте гуляш сразу со сковороды.
Подавайте блюдо горячим, дополнив ложкой натурального йогурта. Его можно заморозить. Вместо говядины подойдут 4 свиные сосиски, нарезанные кусочками, — их обжаривают 5 минут до румяности и оставляют в сковороде. Для вегетарианского варианта замените мясо 400 г консервированного нута (слейте и промойте) и увеличьте количество грибов до 200 г.
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