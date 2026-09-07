Гуляш — сытное венгерское блюдо с говядиной, паприкой и картофелем. Этот рецепт позволяет приготовить его всего за 30 минут, не теряя насыщенного вкуса и нежности мяса.

Рецепт сочной свинины в духовке мы уже публиковали — а гуляш готовится ещё быстрее и сразу в одной сковороде. Это насыщенное венгерское блюдо, в котором говядина, паприка и картофель тушатся вместе с томатным соусом. Благодаря тонко нарезанному мясу блюдо становится готовым всего за полчаса, а вкус остаётся глубоким и наваристым.

Ингредиенты для гуляша

1 ст. ложка растительного масла;

300 г говядины, нарезанной тонкими полосками;

100 г шампиньонов, разрезанных на четвертинки;

2 ч. ложки паприки;

500 г картофеля, очищенного и нарезанного небольшими кусочками;

600 мл горячего говяжьего бульона;

500 г томатного соуса;

горсть листьев петрушки, крупно нарубленных;

натуральный йогурт для подачи.

Как приготовить гуляш: пошагово

Разогрейте половину масла в большой сковороде с антипригарным покрытием и обжарьте говядину 2 минуты, один раз перемешав в середине процесса. Если сковорода небольшая, жарьте мясо в два приёма. Переложите его на тарелку.

Добавьте в сковороду оставшееся масло (мыть её не нужно) и обжаривайте шампиньоны 2–3 минуты, пока они не начнут подрумяниваться.

Посыпьте грибы паприкой и слегка обжарьте. Затем выложите в сковороду картофель, влейте бульон и томатный соус. Хорошо перемешайте, накройте крышкой и тушите 20 минут, пока картофель не станет мягким.

Верните говядину в сковороду вместе с выделившимся соком и прогрейте всё вместе. Вмешайте петрушку и добавьте ложку йогурта, после чего подавайте гуляш сразу со сковороды.

Подавайте блюдо горячим, дополнив ложкой натурального йогурта. Его можно заморозить. Вместо говядины подойдут 4 свиные сосиски, нарезанные кусочками, — их обжаривают 5 минут до румяности и оставляют в сковороде. Для вегетарианского варианта замените мясо 400 г консервированного нута (слейте и промойте) и увеличьте количество грибов до 200 г.

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