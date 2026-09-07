Свинина в духовці за цим рецептом виходить напрочуд соковитою й ароматною: швидке обсмажування на пательні створює рум'яну скоринку, яка «запечатує» всі соки всередині м'яса.

Рецепт домашньої ковбаси ми вже публікували — а свинина в духовці готується зовсім інакше: спершу м'ясо швидко обсмажують на пательні, а потім доводять до готовності в духовці. Така проста хитрість створює рум'яну скоринку, яка запечатує всі соки всередині, тож м'ясо виходить напрочуд ніжним і соковитим.

Для цієї страви беруть свинячу вирізку — пісний і ніжний шматок, який готується швидко й добре вбирає аромати приправ. Наколювання виделкою дозволяє спеціям проникнути глибоко, тому довге маринування не потрібне. Рецепт легко подвоїти або потроїти, а залишки лишаються смачними й наступного дня.

Інгредієнти для свинини в духовці

680 г свинячої вирізки;

1 ч. ложка морської солі (або до смаку);

½ ч. ложки свіжозмеленого чорного перцю;

1 ч. ложка італійських трав;

1 ч. ложка часникового порошку;

1 ч. ложка меленого коріандру;

2 ст. ложки оливкової олії (extra light) або іншої олії з високою температурою димлення.

Важливо не плутати свинячу вирізку зі свинячою корейкою: вирізка менша й тонша, зазвичай важить близько 450–680 г, тоді як корейка значно більша.

Як приготувати свинину в духовці: покроково

Розігрійте духовку до 200 °C, решітку поставте посередині. З вирізки зріжте зайвий жир і залишки сріблястої плівки, обсушіть паперовим рушником.

Наколіть вирізку виделкою по всій поверхні й натріть однією столовою ложкою олії.

У невеликій мисці змішайте сіль, перець, італійські трави, часниковий порошок і коріандр. Посипте сумішшю вирізку та руками рівномірно втирайте спеції, поки м'ясо не буде покрите з усіх боків.

У великій пательні, придатній для духовки (чавунній або з товстим дном), розігрійте столову ложку олії на середньо-сильному вогні. Коли олія нагріється, викладіть вирізку й обсмажте з усіх боків до рум'яної скоринки — загалом близько 6 хвилин.

Поставте пательню в духовку й запікайте без кришки за 200 °C 13–15 хвилин, перевернувши м'ясо на інший бік посередині запікання. Готовність перевіряйте кухонним термометром: у центрі вирізки має бути щонайменше 66 °C.

Перекладіть м'ясо на дошку й дайте йому «відпочити» 5–10 хвилин, щоб соки розподілилися. Наріжте медальйонами й подавайте.

Подавайте свинину в духовці з печеною картоплею, тушкованими або запеченими овочами, салатом чи рисом — її м'який смак пасує майже до будь-якого гарніру. Залишки зберігайте в холодильнику в герметичному контейнері до 3–4 днів, а в морозильнику — до 2–3 місяців. Розігрівайте м'ясо обережно, з невеликою кількістю бульйону чи соку, щоб воно не стало сухим.

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