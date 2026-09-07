Електроенергія, газ і тепло офіційно лишаються на заморожених тарифах, однак загальна сума в платіжках українців продовжує зростати. Економісти називають чотири причини, через які рахунки дорожчають навіть без рішень регулятора.

Комунальні витрати українців зростають попри заморожені тарифи на електроенергію, газ і тепло. Рахунки штовхають угору чотири супутні платежі, які держава формально не контролює, — від прибирання під'їздів до вивезення сміття.

Як пояснює «Перший бізнесовий», економісти вказують: ключові тарифи на світло, газ і тепло залишаються офіційно замороженими, однак загальна сума в платіжці може зростати через непрямі складові. Вони реагують на інфляцію, дефіцит персоналу та здорожчання матеріалів — і переглядаються набагато частіше за державні тарифи.

Послуги управителів: найдорожчий «непомітний» рядок

Перший чинник — вартість послуг управителів та обслуговування будинків. Йдеться про прибирання, поточні й аварійні ремонти, утримання ліфтів і технічні огляди. Зростання цін на будівельні матеріали, логістику та оплату праці змушує керуючі компанії переглядати ці платежі частіше, ніж це робить держава.

Споживання і ринкові послуги: що ще додає до рахунку

Другий фактор — більші обсяги споживання, особливо в холодний період. Навіть за незмінної ціни кіловата чи кубометра більше використання автоматично формує вищий рахунок. Частина домогосподарств змушено перейшла на електроопалення через пошкоджену мережеву інфраструктуру, що помітно збільшило витрати.

Третій чинник — ринкові послуги, які не підпадають під державне регулювання: вивезення сміття, аварійні роботи та технічне обслуговування мереж. Їхня вартість напряму залежить від інфляції, браку працівників і собівартості, тож ці рядки в платіжці дорожчають без жодних рішень регулятора.

Додатковий тиск створюють борги населення та підприємств. Комунальні компанії змушені переглядати фінансові плани і підвищувати супутні платежі, щоб покрити дефіцит. У регіонах, які постраждали від обстрілів, витрати зростають через відновлення мереж і позапланові аварійні ремонти.

Що робити, якщо платіжка зросла без підвищення тарифу

Якщо сума в платіжці збільшилася, хоча тариф на світло, газ чи тепло не змінювався, спеціалісти радять спершу звірити обсяги споживання за лічильниками, а потім — перевірити, які саме рядки подорожчали. Найчастіше дорожчають послуги управителя та вивезення сміття — перевірте їх першими.

Уряд, як нагадує видання, готує розширення програм субсидій та адресних компенсацій, щоб пом'якшити фінансове навантаження на домогосподарства. Отже, навіть за заморожених тарифів частину зростання можуть частково компенсувати — але лише тим, хто вчасно оновить дані та подасть заяву.

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