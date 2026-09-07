Электроэнергия, газ и тепло официально остаются на замороженных тарифах, однако общая сумма в платежках украинцев продолжает расти. Экономисты называют четыре причины, по которым счета дорожают даже без решений регулятора.

Коммунальные расходы украинцев растут, несмотря на замороженные тарифы на электроэнергию, газ и тепло. Счета толкают вверх четыре сопутствующих платежа, которые государство формально не контролирует, — от уборки подъездов до вывоза мусора.

Как поясняет «Первый бизнесовый», экономисты указывают: ключевые тарифы на свет, газ и тепло остаются официально замороженными, однако общая сумма в платежке может расти за счет косвенных составляющих. Они реагируют на инфляцию, дефицит персонала и удорожание материалов — и пересматриваются гораздо чаще государственных тарифов.

Услуги управителей: самый дорогой «незаметный» пункт

Первый фактор — стоимость услуг управителей и обслуживания домов. Речь об уборке, текущих и аварийных ремонтах, содержании лифтов и технических осмотрах. Рост цен на строительные материалы, логистику и оплату труда вынуждает управляющие компании пересматривать эти платежи чаще, чем это делает государство.

Потребление и рыночные услуги: что еще добавляет к счету

Второй фактор — большие объемы потребления, особенно в холодный период. Даже при неизменной цене киловатта или кубометра большее использование автоматически формирует более высокий счет. Часть домохозяйств вынужденно перешла на электроотопление из-за поврежденной сетевой инфраструктуры, что заметно увеличило расходы.

Третий фактор — рыночные услуги, не подпадающие под государственное регулирование: вывоз мусора, аварийные работы и техническое обслуживание сетей. Их стоимость напрямую зависит от инфляции, нехватки работников и себестоимости, поэтому эти пункты в платежке дорожают без каких-либо решений регулятора.

Дополнительное давление создают долги населения и предприятий. Коммунальные компании вынуждены пересматривать финансовые планы и повышать сопутствующие платежи, чтобы покрыть дефицит. В регионах, пострадавших от обстрелов, расходы растут из-за восстановления сетей и внеплановых аварийных ремонтов.

Что делать, если платежка выросла без повышения тарифа

Если сумма в платежке увеличилась, хотя тариф на свет, газ или тепло не менялся, специалисты советуют сначала сверить объемы потребления по счетчикам, а затем проверить, какие именно пункты подорожали. Чаще всего дорожают услуги управителя и вывоз мусора — проверьте их в первую очередь.

Правительство, как напоминает издание, готовит расширение программ субсидий и адресных компенсаций, чтобы смягчить финансовую нагрузку на домохозяйства. То есть даже при замороженных тарифах часть роста могут частично компенсировать — но только тем, кто вовремя обновит данные и подаст заявление.

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