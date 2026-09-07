В Киеве открыли первую в Украине коммунальную автошколу для ветеранов с инвалидностью, в том числе с ампутациями. Обучение бесплатное, а первый набор из 17 человек уже проходит курс.

Гуманитарная помощь в Киевской области пополнилась новой услугой — в Киеве открыли первую в Украине коммунальную специализированную автошколу для ветеранов и ветеранок с инвалидностью, где можно бесплатно научиться водить автомобиль или переучиться на авто с адаптивным оборудованием.

Как сообщает Life.Киев, обучение уже стартовало: первый набор сформирован, и сейчас курс проходят 17 ветеранов. В школе можно получить права категории B — если человек раньше не водил, он проходит полный курс и сдаёт экзамены, а если имел удостоверение до ранения, ему предлагают переподготовку под новый способ управления автомобилем.

Практические занятия проводят на специально оборудованных машинах с адаптивными системами и ручным управлением — для тех, кому из-за травмы сложно или невозможно пользоваться обычными педалями. Автомобили для школы передал Благотворительный фонд семьи Джуринских, а к запуску присоединился сервисный центр МВД: учебный класс уже прошёл необходимую экспертизу.

Обучение бесплатное, но схема оплаты зависит от места регистрации. Для ветеранов, зарегистрированных в Киеве, курс финансирует городской бюджет. Ветераны из Киевской области или те, кто находится в столице без киевской регистрации, тоже могут учиться бесплатно — через государственную программу профессиональной адаптации, по которой заключается трёхсторонний договор между ветераном, органом соцзащиты и автошколой.

Среди инструкторов есть ветераны, которые сами прошли подготовку, сдали экзамены и получили право преподавать — в школе такой подход называют принципом «равный — равному». Если человеку из-за состояния здоровья сложно самостоятельно добираться на занятия, предусмотрена транспортная услуга от Киев Милитари Хаба.

Какие документы нужны для поступления

Для зачисления нужны: заявление, паспорт, РНОКПП, две фотографии 3,5×4,5 см, документ о статусе ветерана или лица с инвалидностью вследствие войны, выписка о месте регистрации и медицинская справка формы 083/о. При наличии подают справку ВПЛ, а для переподготовки — копию действующего водительского удостоверения.

Консультации и приём документов ведут через Киев Милитари Хаб по телефонам 067 383 05 86 и 0 800 300 633. Лично обратиться можно по адресам: Крещатик, 36, Харьковское шоссе, 168Ж и улица Микитенко, 107Б.

Какую ещё поддержку можно получить

Автошколу связали с другими ветеранскими программами, чтобы обучение не заканчивалось получением прав. Для киевлян с инвалидностью I или II группы, потерявших конечности при защите Украины, действует частичная компенсация покупки автомобиля — до 545 тысяч гривен, причём с 2026 года её можно получить и на подержанную машину. Отдельно компенсируют адаптацию уже имеющегося авто — установку ручного управления, подъёмника или переоборудование салона — до 100 тысяч гривен.

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