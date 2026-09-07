Подорожание топлива в Украине набирает обороты: 5 сентября отдельные виды бензина и дизеля на АЗС подорожали сразу на несколько гривен за литр. В среднем бензин А-95 стоит около 83,18 грн за литр, а дизель — 93,82 грн за литр.

Цены на топливо в Украине снова пошли вверх — 5 сентября бензин и дизель на ряде АЗС подорожали на несколько гривен за литр. Заметнее всего цены переписала сеть KLO, тогда как в большинстве крупных сетей стоимость топлива за сутки не изменилась.

В среднем бензин А-95 в указанных сетях стоит около 83,18 грн за литр, дизель — 93,82 грн за литр. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на мониторинг цен на украинских АЗС.

Как изменились цены 5 сентября

В сети KLO бензин А-95 и А-95+ подорожал на 3 грн за литр. Цена А-100 выросла на 3,50 грн, А-92 — на 2,30 грн. Дизельное топливо и ДП+ прибавили по 2,50 грн, автогаз — 1 грн за литр.

Единственное снижение за сутки зафиксировали в сети Socar: там ДП+ подешевело на 9 копеек за литр.

Дороже всего топливо остается в сетях WOG, OKKO и SOCAR: А-95 здесь стоит 85,90 грн/л, дизель ДП — от 95,90 до 96,90 грн/л. Самый дешевый бензин предлагают «Укрнафта» (А-95 — 79,90 грн/л) и «БРСМ-Нафта» (А-95 — 79,99 грн/л). UPG держит А-95 на уровне 81,90 грн/л, а KLO — 82,80 грн/л.

Подорожание топлива продолжается не первый день. Ранее эксперты прогнозировали, что бензин и дизель в течение примерно двух недель могут подорожать ориентировочно на 5 грн за литр.

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