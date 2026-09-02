З початку вересня українські АЗС оновили роздрібні ціни на пальне: в одній із великих мереж бензин додав у ціні. Найдешевший бензин А-92 продають по 76,90 грн/л, найдорожчий А-100 — по 93,90 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 1 вересня знову змінилися — мережі АЗС переписали цінники на бензин, дизель та автогаз після вихідних. Найпомітніше подорожчав звичайний бензин А-95 у мережі WOG, тоді як інші великі оператори утримали тарифи попереднього дня.

На станціях WOG бензин А-95 Євро та фірмовий Mustang 95 додали по 1 гривні: А-95 Євро тепер коштує 83,90 грн/л (було 82,90 грн), а Mustang 95 — 86,90 грн/л (було 85,90 грн). У мережах OKKO, SOCAR та «Укрнафта» цінники залишилися без змін.

Скільки коштує пальне 1 вересня

OKKO:

Бензин Pulls 100 — 93,90 грн/л; бензин Pulls 95 — 86,90 грн/л; бензин А-95 Євро — 83,90 грн/л; дизель Pulls — 96,90 грн/л; дизель Євро — 93,90 грн/л; автогаз — 44,90 грн/л.

WOG:

Бензин 100 — 93,90 грн/л; бензин 95 Mustang — 86,90 грн/л; бензин 95 Євро — 83,90 грн/л; дизель Mustang — 96,90 грн/л; дизель Євро-5 — 93,90 грн/л; автогаз — 44,50 грн/л.

SOCAR:

Бензин NANO 100 — 93,90 грн/л; бензин NANO 95 — 86,90 грн/л; бензин А-95 — 83,90 грн/л; дизель NANO Extro — 97,90 грн/л; дизель NANO — 94,90 грн/л; автогаз — 44,90 грн/л.

«Укрнафта»:

Бензин 95 Energy — 81,90 грн/л; бензин А-95 — 78,90 грн/л; бензин А-92 — 76,90 грн/л; дизель Energy — 91,90 грн/л; дизель — 89,90 грн/л; автогаз — 42,90 грн/л.

Найдоступніше пальне серед великих мереж лишається в «Укрнафті»: бензин А-92 продають по 76,90 грн/л, А-95 — по 78,90 грн/л, а автогаз — по 42,90 грн/л. Водночас у державній мережі досі немає в продажу бензину А-98 (Energy), який раніше пропонували по 85,90 грн/л.

Де найдешевше заправитися

Найнижчі ціни на всі види пального тримає «Укрнафта»: тут і бензин, і дизель, і автогаз дешевші, ніж в OKKO, WOG чи SOCAR. Найдорожчий дизель — у SOCAR (дизель NANO Extro — 97,90 грн/л), а найдорожчий автогаз — по 44,90 грн/л в OKKO та SOCAR.

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