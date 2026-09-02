Салат з буряка за цим рецептом готується в гарячому маринаді з невеликою кількістю оцту та цукру, тому вийде яскравим, соковитим і зберігається в холодильнику довше за звичайні овочеві салати.

Рецепт ідеального салата Шуба ми вже публікували — а салат з буряка готується зовсім інакше: овочі не викладають шарами, а тушкують у гарячому маринаді, завдяки чому смак виходить набагато яскравішим.

Салат з буряка — це проста й дуже ситна закуска з небагатьох овочів, яку зручно готувати наперед. Завдяки маринаду з олією, оцтом і цукром він добре зберігається в холодильнику кілька днів і навіть стає смачнішим після того, як постоїть. Це саме той рецепт, який часто подають на застіллях і сімейних обідах, бо він ситний, яскравий і не вимагає дорогих продуктів.

Інгредієнти для салату з буряка

буряк — приблизно 1,35 кг (6 великих коренеплодів)

морква — приблизно 450 г (8 середніх), тертий

цибуля — приблизно 450 г (2 середні), подрібнена

помідори — приблизно 340 г (5 середніх), кубиками

болгарський перець червоний — 1 шт., нарізаний тонкою соломкою

Для маринаду:

олія оливкова або рафінована — 240 мл (1 склянка)

білий оцет — 120 мл (1/2 склянки)

цукор — 100 г (1/2 склянки)

сіль — 1 столова ложка (бажано не йодована)

Як приготувати салат з буряка: покроково

Розігрійте духовку до 200°C. Викладіть буряк у форму для запікання, накрийте фольгою і запікайте близько 2 годин. Найбільший коренеплід краще розрізати навпіл для рівномірного пропікання. Буряк не мусить пропектися повністю — достатньо, щоб він став твердо-м'яким.

Коли буряк трохи охолоне, надягніть рукавички і зніміть шкірку — вона легко відходить. Натріть буряк на великій тертці.

Натріть моркву, наріжте перець тонкою соломкою, подрібніть цибулю і поріжте помідори кубиками.

Складіть усі інгредієнти маринаду у велику каструлю і доведіть до кипіння. Додайте всі підготовлені овочі, включно з буряком, і тушкуйте на слабкому вогні під частково прикритою кришкою близько 50 хвилин, періодично перемішуючи. Кришку не закривайте повністю — оцту потрібно випаровуватися під час готування. Овочі готові, коли стануть м'якими.

Дайте салату охолонути до кімнатної температури, а потім поставте в холодильник до подачі.

Салат з буряка добре тримається в холодильнику кілька днів, а смак навіть покращується після одного-двох днів маринування. Його можна подавати як самостійну холодну закуску або як гарнір до м'яса, а за бажанням готувати одразу подвійну порцію — про запас.

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