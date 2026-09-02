ВПО з Новокаховської громади Херсонської області можуть отримати одноразову грошову допомогу на дітей — по 3000 гривень на кожну дитину віком до 18 років.

Гуманітарна допомога переселенцям Херсонської області — не єдина підтримка для родин ВПО. Переселенці з Новокаховської громади можуть отримати одноразову грошову допомогу на дітей: по 3000 гривень на кожну дитину віком до 18 років.

Про виплату повідомляє видання «ZMINA». Допомога передбачена для дітей, які на момент звернення не досягли 18 років, а гроші перерахують одному із законних представників дитини.

Щоб отримати кошти, законний представник і дитина мають відповідати трьом умовам:

місце проживання представника та дитини зареєстроване в одному з населених пунктів Новокаховської міської територіальної громади;

представник і дитина перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи після 24 лютого 2022 року;

заявник і дитина проживають на підконтрольній уряду України території.

Заяви приймають з 1 вересня до 30 листопада 2026 року включно. Документи потрібно надсилати на електронну адресу Новокаховської міської військової адміністрації: mva@nk.gov.ua.

Як оформити виплату

Призначення та виплату допомоги здійснюють після розгляду заяви та завірених копій необхідних документів. Кошти виплатять із бюджету Новокаховської громади.

Додаткову інформацію щодо матеріальної допомоги можна отримати за номером інформаційно-довідкової гарячої лінії Новокаховської міської військової адміністрації: 0 800 335 180.

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