ВПО из Новокаховской громады Херсонской области могут получить одноразовую денежную помощь на детей — по 3000 гривен на каждого ребенка до 18 лет.

Гуманитарная помощь переселенцам Херсонской области — не единственная поддержка для семей ВПО. Переселенцы из Новокаховской громады могут получить одноразовую денежную помощь на детей: по 3000 гривен на каждого ребенка до 18 лет.

О выплате сообщает издание «ZMINA». Помощь предусмотрена для детей, которым на момент обращения не исполнилось 18 лет, а деньги перечислят одному из законных представителей ребенка.

Чтобы получить средства, законный представитель и ребенок должны соответствовать трем условиям:

место жительства представителя и ребенка зарегистрировано в одном из населенных пунктов Новокаховской городской территориальной громады;

представитель и ребенок находятся на учете как внутренне перемещенные лица после 24 февраля 2022 года;

заявитель и ребенок проживают на подконтрольной правительству Украины территории.

Заявления принимают с 1 сентября до 30 ноября 2026 года включительно. Документы нужно отправлять на электронный адрес Новокаховской городской военной администрации: mva@nk.gov.ua.

Как оформить выплату

Назначение и выплату помощи осуществляют после рассмотрения заявления и заверенных копий необходимых документов. Средства выплатят из бюджета Новокаховской громады.

Дополнительную информацию о материальной помощи можно получить по номеру информационно-справочной горячей линии Новокаховской городской военной администрации: 0 800 335 180.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь в Херсонской области: кто и как может получить до 21 000 гривен.