Стоимость проезда в общественном транспорте растет сразу в нескольких регионах: новые тарифы уже действуют, а местные власти и перевозчики объясняют, чем это вызвано.

Подорожание проезда в Киеве этим летом стало частью более широкой волны пересмотра тарифов в общественном транспорте по всей стране. Перевозчики в ряде городов уже подняли цены, а местные советы рассматривают новые расчеты.

О том, как повышение стоимости проезда повлияло на общую инфляцию, на брифинге рассказал заместитель главы Национального банка Украины Владимир Лепушинский. По его словам, недавнее подорожание почтовых услуг и тарифов на проезд в коммунальном транспорте в ряде городов и регионов добавило к показателю инфляции примерно 0,3 процентного пункта.

Что говорит Нацбанк о новых тарифах

В столице вклад недавних решений в общую инфляцию составил около 0,1 процентного пункта. Лепушинский также отметил, что некоторые местные советы уже запланировали повышение цен на услуги водоканалов — по оценке НБУ, это добавит еще 0,2 процентного пункта к инфляции до конца года.

Чиновник подчеркнул: Национальный банк не принимает решений по коммунальным тарифам и никак на них не влияет, но учитывает эти изменения при прогнозировании инфляционных показателей.

Как изменились тарифы в регионах

Конкретные решения перевозчиков уже вступили в силу в нескольких областях. В Киеве разовый билет в коммунальном транспорте с 15 июля стоит 30 гривен, а в части маршруток проезд подняли до 25 гривен. В Житомире местные власти во второй раз за год пересмотрели тариф — проезд в автобусах предлагают повысить до 25 гривен. В Белой Церкви подорожали билеты в автобусах и троллейбусах, а в Полтаве опубликовали анализ структуры новых тарифов на общественный транспорт.

Такое одновременное повышение стоимости проезда в разных городах эксперты Нацбанка связывают с ростом операционных расходов перевозчиков — топливо, электроэнергия и заработные платы дорожают, поэтому прежние тарифы перестают покрывать себестоимость перевозок.

Что это значит для пассажиров

Для пассажиров новая волна подорожания означает увеличение ежедневных транспортных расходов. По данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, только за первое полугодие 2026 года на компенсацию льготного проезда в метро и наземном транспорте Киев направил 366,6 миллиона гривен: из них «Киевпастранс» получил 186,8 миллиона, а метрополитен — 179,8 миллиона гривен.

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