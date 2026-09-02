В Укрэнерго советуют пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00, а вечером максимально уменьшить потребление.

Графики отключения света в регионах 1 сентября вводиться не будут — во вторник в Украине не планируют применять графики ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго, призвав украинцев разумно распределять нагрузку на энергосистему в течение суток.

По данным энергетиков, на 1 сентября графики отключения не прогнозируются. В то же время мощную бытовую технику — стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электроплиты — советуют включать в первой половине дня. Наиболее благоприятный для этого период — с 10:00 до 16:00, когда потребление в сети традиционно ниже.

В вечернее время нагрузку на энергосистему, наоборот, рекомендуют максимально сокращать. Пик потребления приходится на часы после 17:00–18:00, когда люди возвращаются домой и одновременно включают бытовые приборы. Поэтому в Укрэнерго советуют не включать несколько мощных приборов одновременно именно в вечерние часы.

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко ранее подчеркивал: необходимость ограничений может возникнуть, если одновременно сохранится длительная сильная жара и произойдут новые масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру. В таком случае отключения света могут длиться до пяти часов в сутки.

Как уменьшить нагрузку на энергосистему

Чтобы избежать аварийных отключений, в Укрэнерго дают несколько простых советов: переносите стирку, приготовление пищи и нагрев воды на дневные часы, с 10:00 до 16:00; выключайте из розеток приборы, которыми не пользуетесь; в вечерний пик уменьшайте использование кондиционеров. Равномерное распределение потребления снижает вероятность введения графиков отключения.

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