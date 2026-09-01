Паста примавера — это легкое блюдо из овощей и пасты в свежем лимонно-чесночном соусе, которое готовится быстрее обычного ужина и не требует никаких сливок.

Рецепт карбонары с курицей мы уже публиковали — а паста примавера готовится совсем по-другому: без сливок и бекона, только свежие овощи и легкий лимонно-чесночный соус. Это блюдо появилось в американской кухне в 1970-х годах и, несмотря на итальянское название, является чисто американским изобретением. Пасту примавера часто называют летней или весенней пастой — она получается очень легкой, яркой и на самом деле содержит больше овощей, чем самой пасты. Это отличный способ использовать сезонные кабачки, перец и грибы, а готовится все буквально за 20 минут.

Ингредиенты для пасты примавера

Паста пенне — 225 г

Масло оливковое — 30 мл (2 ст. ложки)

Болгарский перец (любого цвета) — 1 шт., нарезанный полосками

Кабачок среднего размера — 1 шт., нарезанный кольцами

Шампиньоны (коричневые или белые) — 170 г, нарезанные

Красный лук — половина средней луковицы, нарезанной

Соль тонкого помола — 3/4 чайной ложки, по вкусу (плюс немного для варки пасты)

Черный перец молотый — 1/4 чайной ложки, по вкусу

Масло сливочное несоленое — 45 г (3 ст. ложки)

Чеснок — 3 зубчика, измельченных

Сок лимона свежевыжатый — 30 мл (2 ст. ложки)

Пармезан тертый — примерно 50 г (половина стакана), плюс немного для подачи

Петрушка свежая измельченная — 2 ст. ложки, для подачи

Как приготовить пасту примавера: пошагово

Отварите пасту в подсоленной воде по инструкции на упаковке до состояния аль денте, слейте воду и накройте крышкой, чтобы паста не остыла.

Пока паста варится, займитесь овощами: в большой глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном разогрейте масло на средне-высоком огне. Добавьте перец, кабачок, грибы и красный лук и обжаривайте, часто перемешивая, 6-8 минут, до мягко-хрустящего состояния овощей. Посолите и поперчите по вкусу.

Уменьшите огонь до среднего, добавьте сливочное масло и чеснок и готовьте около 1 минуты, пока чеснок не станет ароматным.

Добавьте в сковороду готовую пасту, лимонный сок и тертый пармезан. Перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились, и при необходимости добавьте еще соли и перца.

Когда паста прогреется, снимите сковороду с огня. При желании посыпьте дополнительным тертым пармезаном и свежей измельченной петрушкой.

Пасту примавера можно разнообразить: добавьте креветки или курицу для более сытной версии, замените овощи на брокколи, спаржу или стручковую фасоль в зависимости от сезона, или попробуйте другие виды пасты — каватаппи, зити или фузилли. Для более густого соуса можно добавить домашний песто или соус альфредо. Готовую пасту храните в холодильнике в закрытом контейнере 3-4 дня, а перед подачей разогрейте на сковороде с каплей масла. Замораживать блюдо не стоит — овощи после разморозки становятся водянистыми.

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