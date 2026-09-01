Из-за изменения правил бронирования предприятия должны были подтвердить статус критичности до 1 сентября 2026 года. Юристы объяснили, нужно ли отменять старую бронь сотрудников перед подачей новой заявки в «Дії» и что делать, если профильное ведомство изменилось.

Правила бронирования и отсрочек в Украине снова изменились — с 1 сентября 2026 года предприятия могут потерять статус критически важных, если вовремя не пройдут проверку и не подтвердят его. Самый острый вопрос для кадровиков сейчас звучит так: нужно ли отменять старую бронь сотрудников перед подачей новой заявки.

Изменения заложены в постановлении Кабмина от 30 мая 2026 года № 692. Чтобы сохранить бронирование работников на весь ранее утвержденный период, компании должны были подать документы по упрощенной процедуре еще до 10 августа. Кто не успел или не имел на это законных оснований, теперь собирает полный пакет документов на новое решение — и делать это нужно срочно, иначе с началом осени персонал останется без защиты от призыва.

Разъяснения дала эксперт по трудовому праву, воинскому учету и бронированию Татьяна Донец, передает Новини.LIVE. Важная деталь: если на стандартное рассмотрение закон отводит до десяти рабочих дней, то для упрощенного механизма четких сроков просто нет. Многие компании, отправившие запросы еще в июле, до сих пор ждут ответа.

Что делать с бронированием после получения решения о проверке

Действия зависят от того, какой именно документ получило предприятие. Если на руках есть новое решение о критичности, а старая бронь еще не утратила силу, нужно воспользоваться сервисом «Продление бронирования работников» на портале «Дія». Система формирует ответ в течение 24 часов.

Юристы особо подчеркивают: предварительно аннулировать действующую бронь не нужно. Процесс идет непрерывно — работодателю достаточно убедиться, что новую критичность внесли в реестр, а старая бронь еще действует, после чего подать заявку и проверить обновленные даты в электронных документах подчиненных.

Когда старую бронь все же придется отменить

План действий полностью меняется, если новую степень критичности компании присвоил другой государственный орган, а не тот, что выдавал предыдущую. В такой ситуации функция автоматического продления становится недоступной: предприятие сначала исключают из Единого перечня по старой записи, а это автоматически отменяет все предыдущие бронирования персонала.

Поэтому придется ждать, пока новое ведомство внесет компанию в свою базу, и только после этого подавать заявки на сотрудников заново — с нуля. Это единственный сценарий, когда старую бронь фактически аннулируют без участия самого работодателя.

Если выдали не новое решение, а письмо-подтверждение

Самая простая ситуация — когда работодатель получил письмо-подтверждение о сохранении действующей критичности до конкретной даты. Тогда достаточно сверить сроки. Если бронирование работников действует, например, до 15 ноября 2026 года и письмо подтверждает критичность компании именно до этого дня, никаких дополнительных действий в «Дії» предпринимать не нужно. Проблемы возникают лишь тогда, когда даты в реестре и в документе расходятся.

Может ли ТЦК вызвать даже забронированного работника

Бронь временно защищает человека от призыва, но не освобождает от военно-учетных обязанностей. Забронированный специалист все равно может получить повестку, и игнорировать такие уведомления нельзя. ТЦК имеет полное право вызвать работника для сверки персональных данных, проверки документов или прохождения военно-врачебной комиссии.

Временная отсрочка для вновь принятых работников

Вновь принятые сотрудники могут получить временную отсрочку продолжительностью до 45 календарных дней с момента подписания трудового договора. Юристы рекомендуют руководителям направлять списки на бронирование в первый же день приема на работу, чтобы у специалиста было как можно больше времени урегулировать все вопросы с военкоматом.

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