Повышение тарифов в Ивано-Франковской области стартует с 1 октября 2026 года: КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» вводит ежемесячную плату за абонентское обслуживание водоснабжения и водоотведения. Суммы будут отличаться в зависимости от того, установлен ли в доме счетчик.

Повышение тарифов в Ивано-Франковской области снова актуально — с 1 октября водоканал вводит ежемесячную плату за абонентское обслуживание. Решение зафиксировано приказом по предприятию №75-01/151 от 14 августа 2026 года.

Как сообщает КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром», нововведение выполняет требования закона «О жилищно-коммунальных услугах» и постановлений Кабмина №690 и №808. Абонентская плата будет начисляться ежемесячно отдельно за водоснабжение и за водоотведение, и ее придется платить независимо от фактического потребления воды.

Сколько придется платить с 1 октября

Для абонентов домов, где установлен узел коммерческого учета, ежемесячные суммы таковы: водоснабжение — 22,80 грн, водоотведение — 21,60 грн. Вместе выходит 44,40 грн с НДС.

Для домов без узла коммерческого учета тариф ниже: по 21,60 грн за каждую услугу, то есть суммарно 43,20 грн в месяц. Для сравнения, правительство разрешает устанавливать предельную абонентскую плату до 47,19 грн за каждую услугу отдельно, поэтому франковские суммы остаются в пределах нормы.

Что делать потребителям

Новая плата появится в платежках автоматически — отдельные заявления подавать не нужно. Если же в доме до сих пор нет счетчика, его установка позволяет точно учитывать воду и не платить по завышенным нормативам потребления.

Консультации по вопросам тарифов и абонентской платы можно получить на инфолинии предприятия по номеру 0800-30-15-86 или по электронной почте water@vodokanal.if.ua. Показания счетчиков от населения принимают на адрес pokaznuk@vodokanal.if.ua.

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