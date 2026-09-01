Из-за российских ударов по логистической инфраструктуре Киевской области уничтожено около 80% холодных складов — бизнес предупреждает о росте цен на продукты на 10–15% и возможном дефиците товаров на полках.

Графики отключения света в Киевской области на начало сентября уже опубликованы, однако последствия российских ударов по инфраструктуре региона этим не ограничились. Из-за целенаправленных атак на логистическую инфраструктуру уничтожено около 80% холодных складских помещений, поэтому бизнес предупреждает о росте цен на продукты на 10–15%.

Как сообщает издание Big Kyiv со ссылкой на интервью агентству «Интерфакс-Украина», о масштабах проблемы рассказал СЕО Бюро инвестиционных программ Александр Бондаренко. По его словам, разрушение распределительных центров ритейлеров грозит перебоями с поставками продуктов, ростом цен и релокацией производств за границу.

За последние шесть месяцев в Киевской области уничтожено более 650 тысяч квадратных метров логистических центров. Около трети из них составляли именно холодные склады крупных торговых сетей — в частности Fozzy Group, Metro, Auchan, Varus, ATB и «Аврора».

Два сценария развития для рынка

Эксперт выделяет два возможных сценария. Нейтрально-оптимистичный предполагает, что ритейлеры и производители избегут споров об убытках и быстро децентрализуют логистику: вместо поставок на 6–8 крупных распределительных центров товары будут довозить непосредственно до отдельных магазинов или перераспределять остатки из соседних регионов.

Однако цены все равно придется повысить — ведь, тратя дополнительные 10–15% на логистику в себестоимости товара, без повышения цен производители не смогут дальше работать в операционный плюс. Иначе, подчеркнул Бондаренко, они просто остановят отгрузку.

Пессимистический сценарий предполагает дефицит. Если переговоры между сетями и поставщиками затянутся, в октябре–ноябре на полках магазинов возможен стабильный дефицит товаров массового потребления. В таком случае производители переориентируются на экспорт или сократят поставки из-за отсрочки платежей сетями на 60–90 дней.

Каких продуктов это коснется

В первую очередь под угрозой категории товаров, требующие строгого температурного режима. Это молочная продукция, охлажденное мясо и рыба, замороженные полуфабрикаты и свежие фрукты с овощами — именно они зависят от бесперебойной работы холодных складов и могут исчезнуть с полок первыми или сильнее всего подорожать.

Прицельные обстрелы исчерпывают запас прочности украинского бизнеса, которого, по оценкам Бондаренко, осталось на 6–12 месяцев. Предприниматели все чаще рассматривают восстановление мощностей не в Украине, а в странах ЕС — в частности в Польше, Словакии и Румынии, что означает потерянные рабочие места, налоги для местных бюджетов и дальнейший отток населения.

Для предотвращения пессимистичного сценария эксперт призывает государство срочно внедрить программы поддержки: предоставить бизнесу доступ к проектному финансированию, страхованию военных рисков и забронировать ключевых работников и строителей.

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