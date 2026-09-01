С 1 сентября в украинских школах вступают в силу изменения: учителям повышают зарплаты, ученикам обновляют учебники и вводят бесплатное питание.

Изменения в школах Киева накануне 1 сентября — лишь часть более широких перемен, которые ждут образование по всей Украине. С началом 2026/2027 учебного года школьников и учителей ждут повышенные зарплаты, новые учебники и бесплатное питание.

Об основных изменениях пишет издание Obozrevatel. Нововведения вступают в силу с 1 сентября 2026 года и касаются сразу нескольких направлений работы школ — от оплаты труда педагогов до организации обедов.

Зарплаты учителей: плюс 20%

Первое изменение — повышение зарплат. Как сообщает Ґвара медіа, с 1 сентября должностные оклады педагогических работников повышают еще на 20%, а вместе с этим меняется система оплаты труда в школах.

Повышение касается учителей, воспитателей и других педагогических работников учреждений общего среднего образования.

Новые учебники для школьников

Второе изменение — обновление учебной литературы. В 2026/2027 учебном году школы получат новые учебники, напечатанные под обновленные учебные программы.

Новые издания распределят между учреждениями образования в соответствии с программами. Полный перечень предметов и классов родителям стоит уточнить непосредственно в школе.

Бесплатное питание для всех учеников

Третье изменение — школьное питание. В новом учебном году бесплатное питание предусмотрено для всех учеников, а не только для отдельных категорий школьников.

Поэтому родителям не придется отдельно оплачивать обеды ребенка в столовой. Точный график и меню в каждой школе могут отличаться, поэтому детали стоит уточнить в администрации заведения.

Что важно знать родителям

Все три изменения стартуют с 1 сентября 2026 года вместе с началом нового учебного года. Родителям советуют узнать у классного руководителя перечень новых учебников и порядок бесплатного питания, чтобы ребенок был готов к учебе.

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