Котлеты из куриной грудки готовятся проще, чем может показаться: достаточно раскрыть грудку "как книжку", равномерно отбить и обвалять в хрустящей панировке панко, чтобы получить ресторанное блюдо дома.

Рецепт карбонары с курицей мы уже публиковали — а котлеты из куриной грудки готовятся по совершенно другому принципу: тут главное не соус, а правильная техника нарезки и панировки мяса.

Котлеты из куриной грудки — это хрустящие золотистые кусочки мяса в панировке из сухарей, внутри которых прячется сочная и нежная серединка. Это универсальная база, которую потом можно дополнить любимым соусом или топпингом, и именно поэтому этот рецепт стоит держать в запасе каждой хозяйке.

Ингредиенты для котлет из куриной грудки

куриная грудка без кости и кожи — 2 шт. (примерно 700 г всего)

пшеничная мука — 60 г (½ стакана)

яйца крупные — 2 шт.

кошерная соль — по вкусу (ориентировочно 1,5 чайной ложки для приправления курицы)

панировочные сухари панко — примерно 320 мл (1⅓ стакана)

растительное масло для жарки — примерно 240 мл (1 стакан)

лимон, нарезанный дольками — для подачи

Как приготовить котлеты из куриной грудки: пошагово

Положите одну грудку на разделочную доску. Держа нож параллельно доске, разрежьте с толстой стороны, не дорезая примерно на три четверти. Разверните верхнюю часть, будто открываете книжку, и завершите разделение грудки на две более тонкие части. Повторите со второй грудкой — получите четыре котлеты.

Застелите противень решеткой. На рабочей поверхности разложите кусок пленки, положите два кусочка курицы на расстоянии примерно 2,5 см друг от друга, накройте вторым слоем пленки. Тупой стороной кухонного молотка или скалкой аккуратно отбейте курицу до одинаковой толщины около 0,6 см. Переложите на решетку и повторите с остальными котлетами.

В одну неглубокую миску насыпьте муку, во вторую разбейте яйца с щепоткой соли и перемешайте, в третью — насыпьте панко.

Присыпьте курицу со всех сторон примерно 1,5 чайной ложки соли. Обваляйте в муке, стряхнув излишки, окуните в яйца, дав стечь лишнему, а затем обваляйте в панко, слегка прижимая сухари, чтобы они хорошо прилипли. Верните котлеты на решетку.

В большую тяжелую кастрюлю с термометром для фритюра налейте масло слоем около 1,25 см. Разогрейте на средне-высоком огне до 175-180°C — если бросить в масло сухарик панко, он должен сразу зашипеть.

Аккуратно выложите две котлеты в один слой. Жарьте до золотистой корочки с одной стороны около 2-3 минут, переверните щипцами или лопаткой и жарьте еще 2-3 минуты с другой стороны. Готовность проверяйте термометром — в самой толстой части должно быть 74°C.

Переложите готовые котлеты на тарелку с бумажным полотенцем и легко присыпьте солью. Повторите с оставшимися двумя котлетами, регулируя огонь, чтобы сохранить стабильную температуру масла.

Подавайте котлеты из куриной грудки сразу, с дольками свежего лимона.

Готовые котлеты лучше всего вкусны свежими — как только они охлаждаются, хрустящая корочка теряет текстуру. Если остались кусочки, храните их в плотно закрытом контейнере в холодильнике до 3 дней. Перед подачей дайте котлетам полежать 15 минут при комнатной температуре, а затем подогрейте под грилем — так они частично вернут хрусткость.

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