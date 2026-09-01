Монобанк обновил детское приложение: юные клиенты получили кнопку «Попросить деньги», с помощью которой можно обратиться к родителям за карманными средствами. Рассказываем, как работает новая функция и какие лимиты установил банк.

Финансовые новости для украинцев не стоят на месте: Монобанк обновил детское приложение и добавил кнопку «Попросить деньги». Теперь юным клиентам не нужно ждать подходящего момента, чтобы попросить у родителей деньги на карманные расходы.

Как сообщает 24 Канал, о запуске функции рассказал сооснователь банка Олег Гороховский. Раньше ребенку приходилось лично объяснять родителям, сколько денег и на что ему нужно. Теперь процесс упростили: достаточно нажать кнопку, указать сумму и добавить комментарий с уточнением.

Родителям приходит уведомление: запрос можно удовлетворить — сразу перевести указанную сумму или отклонить просьбу.

При этом в Монобанке установили ограничения. На ответ на детский запрос отводится 24 часа, а ребенок может отправлять не более 5 запросов в день. Это должно предотвратить спам и научить детей ответственнее относиться к деньгам.

Что известно о детских картах Monobank

Детскую платежную карту в Украине можно оформить уже с 6 лет. В таком случае она становится дополнительной к счету одного из родителей или опекуна. А с 14 лет подросток вправе самостоятельно открыть текущий счет на свое имя.

Напомним, ранее в приложении появилась возможность прикреплять фото и квитанции непосредственно к транзакциям. Загруженные документы сохраняются в деталях соответствующей операции, поэтому к ним можно вернуться в любой момент.

Ранее Politeka сообщала, гороскоп для Весов на неделю с 31 августа по 6 сентября.

Также Politeka сообщала, выплаты 800 плюс в Польше: кто может потерять деньги.

Как сообщала Politeka, блокировка банковских счетов: какие деньги под угрозой.