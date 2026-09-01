Рецепт домашних чебуреков мы уже публиковали — а вареники с вишней готовятся по совершенно другому принципу: тесто варят, а не жарят, и начинка остается сочной благодаря короткому времени приготовления.
Вареники с вишней — один из самых популярных украинских десертов, который готовят из домашнего теста на молоке и сочной вишневой начинки. Это блюдо, которое обычно делают с запасом: вареники прекрасно хранятся в морозильной камере и варятся прямо из замороженного состояния всего за несколько минут. Этот рецепт интересен тем, что тесто на молоке получается мягким и эластичным, а секрет того, как уберечь вареники от расклеивания во время варки, кроется в самом процессе формирования.
Ингредиенты для вареников
Для теста:
- молоко — 480 мл (2 стакана)
- яйцо — 1 шт.
- масло или маргарин комнатной температуры — 115 г (1 пачка)
- соль — 1 ч. л.
- пшеничная мука — примерно 750 г (5 стаканов по 150 г)
Для начинки:
- консервированные кислые вишни без жидкости — по 2 ягоды на каждый вареник
Для подачи:
- масло
- сметана
- сахар
Как приготовить вареники: шаг за шагом
В миску миксера с насадкой-крюком положите молоко, яйцо, масло, соль и 3 стакана (450 г) муки. Перемешайте на низкой скорости до однородности.
Добавьте оставшиеся 2 стакана (300 г) муки и замесите гладкое тесто, которое не липнет к стенкам миски. Накройте и дайте ему отдохнуть от 30 минут до 1 часа при комнатной температуре.
Пока тесто отдыхает, откиньте вишни на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Подготовьте несколько листов для выпечки, присыпав их мукой.
Разделите тесто на 4 равные части и скатайте каждую шариком. Работая с одним шариком за раз, раскатайте его скалкой до толщины примерно 2 мм, подсыпая муку, чтобы тесто не прилипало к поверхности.
Формой для печенья вырезайте кружочки как можно плотнее друг к другу. Обрезки теста собирайте и добавляйте к остальному тесту, держа шарики накрытыми между использованием.
В центр каждого кружочка положите по 2 вишни. Сложите кружочек пополам, внимательно следя, чтобы вишневый сок не попал на края теста — именно это главная хитрость, которая не дает вареникам расклеиться во время варки. Плотно защипните края, формируя вареник в форме полумесяца, и выложите на присыпанный мукой лист.
Продолжайте формировать вареники из остальных кружочков, а затем переходите к следующему шарику теста, пока не используете все тесто и все вишни.
Для варки наберите в большую кастрюлю примерно 3,8 литра воды (4 кварты) и доведите до кипения на сильном огне. Опускайте вареники партиями по 30 штук, сразу перемешивая ложкой, чтобы не слипались. Когда вода снова закипит, уменьшите огонь до среднего и варите 5-7 минут после того, как вареники поднимутся на поверхность, или до тех пор, пока тесто не станет мягким и полностью проварится.
Положите 1-2 столовые ложки масла в миску для подачи. Достаньте сваренные вареники дуршлагом и переложите в миску с маслом, слегка покачав ее, чтобы масло равномерно обернуло вареники и они не слиплись. Дайте постоять 3-5 минут, чтобы немного остыть.
Подавайте вареники с вишней со сметаной и сахаром.
Если вареников получилось больше, чем нужно за раз, разложите их на присыпанном мукой листе и заморозьте, а потом переложите в пакет для заморозки — так они прекрасно сохранятся до следующего раза и сварятся прямо из морозилки за несколько минут.
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