Вареники с вишней — классический украинский десерт из домашнего теста с сочной вишневой начинкой, который готовится проще, чем кажется на первый взгляд. В этом рецепте есть один секрет, который помогает тесту держаться и не расклеиваться во время варки.

Рецепт домашних чебуреков мы уже публиковали — а вареники с вишней готовятся по совершенно другому принципу: тесто варят, а не жарят, и начинка остается сочной благодаря короткому времени приготовления.

Вареники с вишней — один из самых популярных украинских десертов, который готовят из домашнего теста на молоке и сочной вишневой начинки. Это блюдо, которое обычно делают с запасом: вареники прекрасно хранятся в морозильной камере и варятся прямо из замороженного состояния всего за несколько минут. Этот рецепт интересен тем, что тесто на молоке получается мягким и эластичным, а секрет того, как уберечь вареники от расклеивания во время варки, кроется в самом процессе формирования.

Ингредиенты для вареников

Для теста:

молоко — 480 мл (2 стакана)

яйцо — 1 шт.

масло или маргарин комнатной температуры — 115 г (1 пачка)

соль — 1 ч. л.

пшеничная мука — примерно 750 г (5 стаканов по 150 г)

Для начинки:

консервированные кислые вишни без жидкости — по 2 ягоды на каждый вареник

Для подачи:

масло

сметана

сахар

Как приготовить вареники: шаг за шагом

В миску миксера с насадкой-крюком положите молоко, яйцо, масло, соль и 3 стакана (450 г) муки. Перемешайте на низкой скорости до однородности.

Добавьте оставшиеся 2 стакана (300 г) муки и замесите гладкое тесто, которое не липнет к стенкам миски. Накройте и дайте ему отдохнуть от 30 минут до 1 часа при комнатной температуре.

Пока тесто отдыхает, откиньте вишни на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Подготовьте несколько листов для выпечки, присыпав их мукой.

Разделите тесто на 4 равные части и скатайте каждую шариком. Работая с одним шариком за раз, раскатайте его скалкой до толщины примерно 2 мм, подсыпая муку, чтобы тесто не прилипало к поверхности.

Формой для печенья вырезайте кружочки как можно плотнее друг к другу. Обрезки теста собирайте и добавляйте к остальному тесту, держа шарики накрытыми между использованием.

В центр каждого кружочка положите по 2 вишни. Сложите кружочек пополам, внимательно следя, чтобы вишневый сок не попал на края теста — именно это главная хитрость, которая не дает вареникам расклеиться во время варки. Плотно защипните края, формируя вареник в форме полумесяца, и выложите на присыпанный мукой лист.

Продолжайте формировать вареники из остальных кружочков, а затем переходите к следующему шарику теста, пока не используете все тесто и все вишни.

Для варки наберите в большую кастрюлю примерно 3,8 литра воды (4 кварты) и доведите до кипения на сильном огне. Опускайте вареники партиями по 30 штук, сразу перемешивая ложкой, чтобы не слипались. Когда вода снова закипит, уменьшите огонь до среднего и варите 5-7 минут после того, как вареники поднимутся на поверхность, или до тех пор, пока тесто не станет мягким и полностью проварится.

Положите 1-2 столовые ложки масла в миску для подачи. Достаньте сваренные вареники дуршлагом и переложите в миску с маслом, слегка покачав ее, чтобы масло равномерно обернуло вареники и они не слиплись. Дайте постоять 3-5 минут, чтобы немного остыть.

Подавайте вареники с вишней со сметаной и сахаром.

Если вареников получилось больше, чем нужно за раз, разложите их на присыпанном мукой листе и заморозьте, а потом переложите в пакет для заморозки — так они прекрасно сохранятся до следующего раза и сварятся прямо из морозилки за несколько минут.

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