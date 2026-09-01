Подготовка к школе в Украине в этом году проходит в условиях больших перемен — страна переходит на новую модель обучения для старшеклассников.

Украина переходит на профильную старшую школу — старшеклассники будут учиться по выбранному направлению. В рамках пилота учебные заведения протестируют новые подходы к организации учебы: ученики смогут выбирать профили, предметы и курсы в соответствии с собственными интересами и будущими образовательными планами.

Как пишет ZN.ua, пилот стартует с 1 сентября 2026 года — в 150 академических лицеях обучение в 10–12 классах организуют по выбранному профилю. В этих заведениях будут усиливать профориентацию. Педагогов из них уже обучают выполнять функции карьерных образовательных советников: они должны помогать старшеклассникам определять собственные интересы и способности, выбирать профиль, формировать образовательную траекторию и при необходимости корректировать профессиональные планы.

Для большинства семей реформа пока не означает немедленных изменений. Однако родителям учеников 8–9 классов уже сейчас стоит выяснить, какие лицеи будут работать в их громаде, какие профили они будут предлагать и как будет организован подвоз детей — это поможет вовремя спланировать образовательный маршрут ребенка.

Изменения коснутся и учебных программ. В Государственном стандарте образования увеличили количество часов на историю и гражданское образование для 7–9 классов. Речь идет о двух дополнительных часах в неделю на весь цикл обучения — с 7-го по 9-й класс. Как именно их добавят в расписание, каждая школа будет решать в собственном учебном плане.

Отдельно с сентября горячим питанием будут обеспечивать учеников 1–11 классов государственных школ, которые учатся очно. Кроме того, до 1 сентября каждая школа должна обнародовать собственные правила безопасности и доступа в помещение, согласованные с учредителем, — посетители будут предъявлять документы, а доступ родителей будет происходить по согласованию с администрацией.

В сфере оценивания с 31 июля 2026 года действует Закон «Об академической добросовестности». Списывание, плагиат, фабрикацию и фальсификацию результатов обучения теперь регулирует отдельный закон, и правила добросовестности одинаково обязательны для учеников и учителей. Школа должна не ограничиваться наказанием за списывание: сначала стоит четко прописать правила и объяснить их детям.

Что делать родителям учеников 8–9 классов

Первый шаг — выяснить у классного руководителя или в управлении образования громады, какие академические лицеи будут работать в вашем населенном пункте и какие профили они предлагают. Отдельно уточните, как организован подвоз детей в лицей. Если установленные правила безопасности или питания не выполняются, обращайтесь письменно к директору заведения; если вопрос не решили на месте — к учредителю школы, то есть в управление или департамент образования вашей громады.

Ранее Politeka сообщала, подготовка к школе в Украине: родителям рассказали, сколько стоит собрать ребенка.

Также Politeka сообщала, рецепт сырников, которые не разваливаются на сковороде: одна простая хитрость поможет сохранить форму.

Как сообщала Politeka, дефицит продуктов в Запорожье: что стремительно исчезает с полок.