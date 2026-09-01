Арендаторы в Украине конкурируют за квартиру вчетверо активнее, чем покупатели: в некоторых областях на одно объявление приходится более 40 откликов.

Аренда квартир в Украине всё больше похожа на соревнование: на одно объявление об однокомнатном жилье в долгосрочную аренду откликаются в среднем вчетверо больше людей, чем при покупке. Такие подсчёты обнародовала команда OLX Недвижимость, о чём пишет 24 Канал.

Где больше всего желающих купить квартиру

На вторичном рынке лидирует Кировоградская область — 11,2 отклика на одно объявление о продаже однокомнатной квартиры. Почти вплотную Черкасская область с показателем 11,1.

Далее идут Волынская область (9,1), Черновицкая (8,2) и Житомирская (6,9). Сравнительно высокую активность покупателей фиксируют также в Полтавской (6,2), Львовской (5,9), Николаевской (5,6), Тернопольской (5,2) и Днепропетровской (5,1) областях.

Меньше всего откликов на продажу приходится на Одесскую и Ивано-Франковскую области — по 2,1, а также Ровненскую (2,4). По мнению аналитиков, это может объясняться более высокими ценами, особенностями спроса и ситуацией с безопасностью.

Где арендаторов значительно больше

В долгосрочной аренде конкуренция гораздо острее. Безусловный лидер — Черкасская область, где на одно объявление откликаются в среднем 40,2 человека. В Житомирской и Кировоградской областях показатель составляет по 38,4 отклика.

Высокий спрос также в Харьковской области (30,5), Черновицкой (30,2), Полтавской (29,2) и Хмельницкой (28,5). Меньше всего желающих арендовать однокомнатную квартиру в Сумской (18) и Херсонской (17,7) областях.

Почему цифры такие высокие

Как объясняют в OLX Недвижимость, большое количество откликов не всегда означает исключительно высокий спрос. «Высокий показатель может формироваться и тогда, когда на рынке просто меньше доступных квартир», — отметила руководительница сектора развития продаж Оксана Остапчук. На ситуацию также влияют внутренняя миграция, доступность жилья, количество предложений и ситуация с безопасностью.

Интересно, что на Харьковщине на продажу однокомнатной квартиры приходится лишь 3,4 отклика, а на долгосрочную аренду — уже 30,5. Напомним, в июле 2026 года самую дешёвую аренду фиксировали в Херсонской области, тогда как Киев оставался лидером со средней ценой 30 тысяч гривен за однокомнатную квартиру.

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