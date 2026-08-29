Оренда квартир в Україні помітно подорожчала: у липні 2026 року кількість вільних помешкань скоротилася, тож ціни на житло пішли вгору майже у всіх регіонах країни.

У липні 2026 року оренда квартир в Україні знову подорожчала, а вибір вільного житла помітно звузився. Про це свідчать дані аналітики маркетплейса DIM.RIA, які наводить 24 Канал.

Найдешевше винайняти однокімнатну квартиру можна було в Херсонській області — у середньому 3,8 тисячі гривень на місяць. Найдорожчим лишився Київ: там оренда однокімнатного помешкання обходилася в середньому в 30 тисяч гривень, що на 11% більше, ніж у червні.

Де ще оренда квартир залишалася дорогою

Високі цінники трималися й в інших регіонах. На Закарпатті середня вартість оренди становила 22,5 тисячі гривень, у Львівській та Черкаській областях — 20 тисяч, у Дніпропетровській — 18,2 тисячі, в Івано-Франківській — 18 тисяч гривень.

У самому Києві розрив між районами залишався відчутним. Найдорожчим традиційно був Печерський район із середньою ставкою 38 тисяч гривень на місяць (+6%). Натомість у Деснянському районі однокімнатну квартиру можна було зняти за 13,5 тисячі гривень (+4%).

Чому ціни пішли вгору

Головною причиною зростання вартості стало різке зменшення кількості вільного житла в більшості областей. Найбільше пропозиція впала в Чернігівській області — на 20%. Також суттєве скорочення зафіксували в Сумській (мінус 16%), Чернівецькій (мінус 14%), Львівській (мінус 13%) та Черкаській (мінус 11%) областях.

Водночас інтерес орендарів продовжував зростати. Найбільший сплеск попиту спостерігався в Хмельницькій області (+68%), Чернівецькій (+65%) та Дніпропетровській (+46%). Через це на ринку виник дисбаланс: у Тернопільській та Вінницькій областях на одне вільне оголошення припадало по 10 потенційних орендарів, а в Києві — близько 2 осіб на одне житло.

Нагадаємо, що ціни на квартири у столиці зростають і в сегменті купівлі: за рік житло подорожчало приблизно на 5,4%.