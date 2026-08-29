Бісквіт — це основа для більшості тортів, і цей рецепт готується лише з кількох інгредієнтів, які завжди є під рукою. Простий покроковий спосіб дозволяє отримати пишний, рівномірний і без бугра на поверхні корж навіть новачкам.

Рецепт торта «Наполеон» ми вже публікували — а бісквіт готується зовсім по-іншому і потребує зовсім іншої техніки роботи з тістом.

Бісквіт — це делікатний, пружний корж з рівномірною структурою, який складається лише з яєць, цукру та борошна. Саме завдяки такому простому складу він добре вбирає крем чи сироп, тому підходить практично для будь-якого торта або рулету. Цей рецепт бісквіту особливо цінний тим, що не вимагає складних інгредієнтів і дає передбачуваний, стабільний результат навіть у тих, хто раніше не пік вдома.

Інгредієнти для бісквіту

4 великих яйця

1 склянка цукру (приблизно 200 г)

1 склянка пшеничного борошна (приблизно 130 г)

1 чайна ложка розпушувача

2 столові ложки розтопленого масла (приблизно 30 г)

1 столова ложка гарячої води

1 чайна ложка ванільного екстракту

Такої кількості інгредієнтів вистачає на один круглий корж діаметром 20 см і висотою близько 5 см, або на два тонших коржі такого ж діаметра.

Як приготувати бісквіт: покроково

Спочатку зб'ють яйця у стаціонарному міксері на високій швидкості до утворення піни — це займе близько 2 хвилин. Далі поступово, по одній столовій ложці, додають цукор, продовжуючи збивати. Загалом яйця з цукром потрібно збивати доти, доки маса не почне спадати з віночка густою стрічкою, яка не зникає протягом 1-2 секунд — це може зайняти близько 20 хвилин, а при використанні ручного міксера навіть довше.

Поки збиваються яйця, духовку розігрівають до 175°C. Круглу форму діаметром 20 см застеляють фольгою або пергаментом і змащують антипригарним спреєм, або ж змащують форму розм'якшеним маслом і присипають борошном, струшуючи зайве.

Борошно та розпушувач просіюють двічі — це прибирає комочки і насичує борошно повітрям, що робить бісквіт легшим. В окремій ємності змішують розтоплене масло, гарячу воду та ванільний екстракт.

Сухі інгредієнти вводять у збиті яйця у два прийоми, обережно перемішуючи лопаткою рухами у формі цифри «8». Важливо не перемішувати тісто занадто активно чи довго, інакше бісквіт вийде щільним і схожим на тісто, а не пишним. Далі так само обережно вводять рідкі інгредієнти, перемішуючи лише до однорідності.

Готове тісто виливають у підготовлену форму і випікають бісквіт приблизно 35 хвилин, доки зубочистка, вставлена в центр, не виходитиме сухою. Духовку не варто відкривати для перевірки, доки в кухні не з'явиться виразний аромат випічки — це приблизно перші 30 хвилин.

Готовий бісквіт залишають остигати на столі 5 хвилин, після чого перевертають на решітку, знімають фольгу чи пергамент і дають повністю охолонути.

Для найкращого результату охолоджений бісквіт варто обгорнути плівкою і залишити при кімнатній температурі на 6-8 годин перед тим, як розрізати його на шари або використовувати для торта. Це значно зменшить кількість крихт при розрізанні коржа навпіл по горизонталі.

Готовий бісквіт можна просочити сиропом і використати як основу для торта з кремом, ягодами чи фруктами, скрутити в рулет або подати просто як самостійний десерт, притрусивши цукровою пудрою. Зберігати неоформлений бісквіт можна кілька днів у плівці за кімнатної температури або довше — у морозильній камері.

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