Мариновані огірки за цим рецептом виходять хрусткими та ароматними завдяки спеціям і свіжому кропу — і смакують набагато краще за магазинні гіркінси й пікулі.

Рецепт грецького салату ми вже публікували — а мариновані огірки готуються зовсім по-іншому й потребують трохи більше часу, зате результат тримається в банці кілька місяців.

Мариновані огірки — класична домашня заготовка, яка виручає і взимку до м'яса, і влітку до шашлику. Головна перевага цього рецепту в тому, що огірки спочатку просолюють насухо, а потім заливають ароматним маринадом зі спеціями та кропом — це робить їх хрусткими та насиченими на смак, набагато кращими за магазинні гіркінси й пікулі.

Інгредієнти для маринованих огірків

1 кг дрібних огірків для соління (або огірків з пухирцями)

85 г морської соли грубого помолу

1 ст. л. чорного перцю горошком

1 ст. л. насіння коріандру

1 ст. л. насіння жовтої гірчиці

10 гвоздичок

кілька шматочків мускатного цвіту (за бажанням)

щіпка сушених пластівців чилі (за бажанням)

2 лаврові листки

700 мл білого винного оцту плюс 3,5 ст. л.

100 г білого цукру

пучок гілочок свіжого кропу

Як приготувати мариновані огірки: покроково

Наріжте огірки паличками або кружечками. Викладіть шарами з морською сіллю грубого помолу у великій мисці, накрийте і залишіть на ніч. Злийте розсіл, що утворився, і промийте огірки під водою.

Для маринаду покладіть усі цілі спеції в невелику каструлю. Підсмажте на слабкому вогні, поки вони не почнуть пахнути ароматно. Пластівці чилі додавайте останніми — вони швидко підгорають. Додайте лавровий лист, влийте весь оцет і цукор, дайте цукру повністю розчинитися і доведіть маринад до легкого кипіння. Наприкінці додайте гілочки кропу.

Щільно укладіть огірки в чисті банки, залийте гарячим маринадом до самого верху і закрутіть кришками. Мариновані огірки будуть готові до споживання вже за 2 тижні, хоча чим довше вони стоять, тим смачніші.

Для маринування важливо обрати правильний оцет — кислотність має бути близько 6%, тому підходить білий винний або мальтозний оцт, а от яблучний оцет занадто слабкий і краще підходить для чатні. Так само не варто брати звичайну кухонну сіль — через домішки проти злежування розсіл може стати мутним. Перед закупорюванням банки обов'язково стерилізують у гарячій воді або в духовці, а огірки повністю занурюють у маринад, залишаючи кілька сантиметрів вільного простору зверху. У прохолодному темному місці закриті банки з маринованими огірками зберігаються кілька місяців, хоча слід пам'ятати, що огірки — досить водянистий овоч і можуть розм'якнути швидше за інші заготовки.

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