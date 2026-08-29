Військовослужбовці та ветерани, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, можуть отримати компенсацію від держави через програму «єВідновлення» або скористатися субсидією на оренду. Розповідаємо, які механізми підтримки доступні у 2026 році, куди звертатися та які документи потрібні.

Грошова допомога для військових — не єдина програма підтримки: у 2026 році захисники та ветерани можуть отримати компенсацію на ремонт пошкодженого житла через «єВідновлення», житловий сертифікат за знищену нерухомість або щомісячну виплату на оренду. Розповідаємо, як подати заяву через ЦНАП та які документи потрібні.

Державна програма компенсації оренди житла діє на підставі постанови Кабінету міністрів №252. У 2026 році її умови було розширено, зокрема для захисників, чиє житло стало недоступним через російську агресію. Як повідомляє Міністерство у справах ветеранів України, право на виплату мають учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни після звільнення зі служби.

Які компенсації доступні за пошкоджене та знищене житло

Програма «єВідновлення» працює вже третій рік і охоплює два основні механізми: компенсацію на ремонт пошкодженого житла та житлові сертифікати за повністю знищену нерухомість. Станом на травень 2026 року майже 200 тисяч родин вже отримали виплати на ремонт або придбання нового житла.

Механізми регулюються різними порядками Кабміну: №381 — для пошкодженого житла (компенсація на відновлювальний ремонт), №600 — для знищених об'єктів (житловий сертифікат). Розмір компенсації за пошкоджене житло визначає спеціальна комісія після обстеження. Якщо сума перевищує 200 тисяч гривень, виплата здійснюється двома траншами, а після використання коштів потрібно прозвітувати.

Компенсація оренди: скільки виплачують

Окрема програма передбачає щомісячну компенсацію вартості оренди житла для ветеранів. Допомога також поширюється на звільнених із російського полону, якщо їхнє житло знищене, пошкоджене або знаходиться на тимчасово окупованій території. Також програма охоплює захисників, які ще не встигли оформити посвідчення УБД після звільнення.

Розмір компенсації залежить від населеного пункту: у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі — 6656 гривень на місяць; в обласних центрах — 4992 гривні; в інших населених пунктах — 3328 гривні. Сума прив'язана до прожиткового мінімуму, тому може змінюватися. Якщо оренда коштує дорожче, різницю доводиться доплачувати самостійно. Виплата перераховується щомісяця на банківський рахунок у форматі IBAN.

Як подати заяву через ЦНАП: покрокова інструкція

Для отримання компенсації за пошкоджене житло через «єВідновлення» потрібно пройти кілька етапів:

1. Зафіксувати пошкодження. До початку будь-якого ремонту зробіть фото та відео з різних ракурсів. Важливо, щоб за знімками можна було ідентифікувати конкретний будинок чи квартиру. Додатковими доказами стануть документи ДСНС, поліції, органів місцевого самоврядування, ОСББ.

2. Перевірити право власності. Інформація про нерухомість має бути внесена до Державного реєстру речових прав. Якщо право власності виникло до 2013 року, його потрібно зареєструвати через державного реєстратора або нотаріуса. У разі втрати документів зверніться до архівів БТІ.

3. Подати повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити через застосунок «Дія» або безпосередньо в ЦНАПі. Саме на основі цієї інформації запускається процедура компенсації.

4. Подати заяву на компенсацію. Оберіть відповідний механізм: компенсація на ремонт для пошкодженого житла або житловий сертифікат для знищеного. Для приватного будинку також передбачена компенсація на будівництво нового.

5. Дочекатися рішення комісії. Комісія перевіряє документи, проводить обстеження та визначає розмір компенсації. Якщо розгляд зупинено — з'ясуйте, яких саме документів не вистачає. Для знищеного житла, доступ до якого неможливий через безпекову ситуацію, передбачені механізми дистанційного обстеження.

Які документи потрібні для ЦНАПу

Для подання заяви знадобляться: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, документи на право власності, фото- та відеофіксація пошкоджень, реквізити банківського рахунку IBAN. Для військовослужбовців додатково потрібні документи, що підтверджують статус: посвідчення УБД або довідка про інвалідність внаслідок війни.

Якщо ремонт уже виконано, програма дозволяє отримати компенсацію і за нього, але лише за наявності детальної фотофіксації «до — під час — після», договорів із підрядниками, актів виконаних робіт і чеків. Подвійне фінансування одних і тих самих робіт не допускається: якщо, наприклад, інша організація повністю оплатила заміну вікон, повторно компенсувати ці роботи через «єВідновлення» не можна.

У разі відмови у компенсації важливо отримати саме рішення комісії, акт обстеження та зрозуміти конкретну причину. Відмову можна оскаржити — як в адміністративному порядку, так і через суд.

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