Українці, які отримують житлову субсидію, можуть втратити її через певні покупки чи нове майно — Пенсійний фонд нагадав, які саме операції враховують під час перевірки права на виплати.

Субсидія в Україні може бути втрачена через нове майно чи дорогу покупку — Пенсійний фонд пояснив, які саме операції враховують під час призначення житлової субсидії.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Отримувачі житлової субсидії зобов'язані повідомляти фонд про зміни у складі домогосподарства та майновому стані, адже окремі придбання можуть вплинути на право на виплати.

Які покупки враховує ПФУ

Субсидію можуть не призначити, якщо протягом 12 місяців перед зверненням хтось із членів домогосподарства або його сім'ї здійснив покупку чи іншу операцію на суму понад 100 тисяч гривень. Ідеться про придбання квартири, будинку, земельної ділянки чи іншої нерухомості, автомобіля, цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів, будівельних матеріалів та інших товарів довгострокового користування.

Окремо можуть враховуватися великі витрати на роботи та послуги. Виняток становлять медичні, освітні та певні житлово-комунальні послуги.

Які заощадження можуть позбавити субсидії

На право отримувати субсидію впливають і заощадження. Виплату можуть не призначити, якщо на депозитах членів домогосподарства загалом зберігається понад 100 тисяч гривень. Такий самий поріг діє для облігацій внутрішньої державної позики. Купівля іноземної валюти або банківських металів на суму понад 50 тисяч гривень також береться до уваги.

Проблеми з призначенням субсидії можуть виникнути, якщо у власності є більше одного житлового приміщення. Водночас існують винятки, зокрема для окремих випадків отримання житла у спадщину.

Як повідомити ПФУ про зміни

Щоб не втратити субсидію, про зміни, які можуть вплинути на виплати, потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 календарних днів. Це стосується не лише придбання майна, а й змін у складі зареєстрованих чи задекларованих мешканців, складі сім'ї, соціальному статусі, а також переліку комунальних послуг чи їхніх постачальників.

Повідомити фонд можна через сервісний центр або електронні сервіси ПФУ. Водночас велика покупка чи наявність певного майна не в кожному випадку автоматично означає втрату вже призначеної субсидії — враховуються сума та вид операції, час її здійснення і передбачені законодавством винятки.

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