Субсидія на комунальні послуги може зникнути через одну велику покупку — Пенсійний фонд України перелічив підстави, за яких допомогу не призначають або знімають.

Субсидія в Україні може зникнути через одне придбання — Пенсійний фонд України (ПФУ) нагадав, які покупки, майно та фінансові операції стають підставою для відмови у призначенні житлової субсидії.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, субсидію призначають тим, чиї доходи не дають змоги самостійно покривати рахунки за комунальні послуги. Проте на шляху до державної знижки є чимало підводних каменів.

За що можуть забрати субсидію

Допомогу не призначать, якщо площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, а будинку — 230 квадратних метрів. Відмову отримають і власники кількох автомобілів або одного авто віком до п'яти років, а також ті, хто володіє кількома об'єктами нерухомості.

ПФУ стежить і за фінансовою активністю: відмова загрожує тим, хто протягом року робив дорогі придбання, купував валюту чи банківські метали на суму понад 50 тисяч гривень, тримає на депозитах понад 100 тисяч гривень або має борги за аліментами.

Перешкодою стане й відсутність офіційних доходів у працездатних членів родини. Також підставою для відмови є комунальна заборгованість понад три місяці на суму від 680 гривень, тривале перебування за кордоном або неоплачені попередні переплати субсидії.

Про які зміни треба повідомляти ПФУ

Отримавши допомогу, варто бути уважним: закон зобов'язує повідомляти Пенсійний фонд про зміни в житті родини. Зокрема — про склад зареєстрованих осіб, зміну постачальника послуг, а також про одноразове придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 100 тисяч гривень.

Повідомити потрібно й про внески до статутного капіталу, благодійні внески, позики та фінансову допомогу, а також про купівлю транспортних засобів (крім мопеда і причепа). Окремо фіксують операції з купівлі валюти чи банківських металів на суму понад 50 тисяч гривень.

Чи забирають субсидію за борги за комуналку

Наявність боргів не завжди є перешкодою. Допомогу не призначають лише тоді, коли прострочення перевищує три місяці, а сума боргу — понад 680 гривень. При цьому борг за одну послугу не позбавляє права на субсидію за іншими, де заборгованості немає.

ПФУ може призначити субсидію навіть за наявності боргів, якщо споживач уклав договір про реструктуризацію або підтвердив сплату. Право на допомогу зберігається й у разі оскарження боргу в суді. Для переселенців не враховують заборгованість, яка виникла до отримання довідки ВПО, якщо людина мешкає в житлі без договору оренди.

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