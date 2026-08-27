З початку 2026 року споживчі ціни в Києві зросли на 7,4%, що помітно випереджає загальноукраїнський показник у 6%. Найбільший розрив зафіксовано у сфері транспортних послуг — різниця склала понад 40 відсоткових пунктів.

Ціни на житло у Київській області та загальне подорожчання товарів і послуг продовжують турбувати мешканців столичного регіону. За даними Головного управління статистики у місті Києві та Державної служби статистики України, з початку 2026 року споживчі ціни в Києві зросли на 7,4%, тоді як загалом по Україні цей показник склав 6%.

Як повідомляє видання «Скільки-скільки», різниця між столичними та загальноукраїнськими темпами інфляції особливо помітна в окремих категоріях товарів і послуг.

Де Київ дорожчає найшвидше

Найбільший розрив зафіксовано у сфері транспортних послуг: у Києві вони подорожчали на 66,7%, тоді як загалом по Україні — на 25,7%. Різниця склала 41 відсотковий пункт.

Суттєво випереджає столиця і за темпами подорожчання алкогольних напоїв та тютюнових виробів — 12,4% проти 9,8% по країні. Безалкогольні напої в Києві додали в ціні 9,5%, а загалом по Україні лише 5,7%.

Продукти харчування в столиці зросли на 7,3% (по Україні — 5,6%), предмети домашнього вжитку та побутова техніка — на 7% (по Україні — 4,3%). Послуги охорони здоров'я подорожчали на 4,5% у Києві проти 2,4% у середньому по країні.

У сфері відпочинку та культури столичні ціни зросли на 9,9%, що більш ніж удвічі перевищує загальноукраїнський показник у 4,8%. Послуги зв'язку в Києві подорожчали на 15,4% (по Україні — 13,7%), освіта — на 1,9% (по Україні — 1,4%).

Де Київ відстає

Водночас є категорії, де столиця показала менші темпи зростання. Найпомітніше це в групі «житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива»: у Києві зростання склало лише 0,7%, тоді як загалом по Україні — 3,6%.

Пальне та мастила в столиці подорожчали на 25,2% (по Україні — 26,5%), а ресторани та готелі — на 6,2% (по Україні — 8,2%).

Що подешевшало

Єдиною категорією, де зафіксовано зниження цін, став одяг та взуття. У Києві одяг подешевшав одразу на 18%, тоді як по Україні — на 6,5%. Взуття в столиці втратило в ціні 5% (по Україні — 2%).

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