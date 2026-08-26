Родинам загиблих захисників, яким посмертно присвоїли звання Герой України, держава виплачує грошову винагороду. У 2026 році її розмір становить 166 400 гривень — розповідаємо, хто має право на кошти та які документи потрібні.

Виплати за загиблих військових в Україні мають кілька рівнів державної підтримки. Одна з них — грошова винагорода родинам тих, кому посмертно присвоїли звання Герой України. Як пояснив адвокат і представник громадської організації «Платформа прав людини» Євген Воробйов, у 2026 році сума такої виплати становить 166 400 гривень.

Кому присвоюють звання Герой України

Звання Герой України надають громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення — це передбачено статтею 6 закону «Про державні нагороди України». За геройський вчинок вручають орден «Золота Зірка», а за трудові досягнення — орден Держави. Нагородження провадиться указом президента України.

Подання про присвоєння звання президентові вносять Верховна Рада, Кабінет міністрів, Конституційний суд, Верховний суд, Офіс генерального прокурора, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а також обласні держадміністрації та Комісія державних нагород і геральдики при президентові. У випадку з військовослужбовцями подання готує Міністерство оборони.

Попередній розгляд подань про присвоєння звання за визначний геройський вчинок здійснює експертна група при Комісії державних нагород і геральдики. До її складу входять представники Міноборони, Генерального штабу ЗСУ, МВС, Національної гвардії, Держприкордонслужби, СБУ та інших силових відомств.

Скільки виплачують родинам Героя України

Грошова винагорода сім'ям, чиїм рідним посмертно присвоїли звання Герой України, виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Станом на 2026 рік це 166 400 гривень. Порядок виплати затверджено постановою Кабміну № 144 від 26 лютого 2020 року.

Одержувачами винагороди є самі Герої України, а також члени їхніх сімей — у разі посмертного присвоєння звання або смерті Героя. До членів сім'ї належать дружина (чоловік), діти та батьки.

Як оформити виплату

Щоб отримати гроші, член сім'ї подає особисто або надсилає поштою органові соціального захисту населення за місцем проживання заяву про виплату грошової винагороди. У заяві зазначають власний поточний рахунок у банку. За малолітню чи неповнолітню дитину заяву подає її законний представник.

До заяви додають копії таких документів:

паспорт громадянина України повнолітньої особи;

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

свідоцтво про смерть Героя України;

документ про присвоєння звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»;

свідоцтво про шлюб — для виплати дружині або чоловікові;

свідоцтво про народження дитини та паспорт (за наявності) — для виплати дитині;

свідоцтво про народження Героя України — для виплати батькам загиблого.

Окрім грошової винагороди, членам сім'ї Героя України передбачено низку пільг — вони закріплені в статті 9 закону «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні». Детальні роз'яснення про присвоєння звання та виплати публікували Факти ICTV.

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