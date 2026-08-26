У Верховній Раді з'явився законопроєкт №15541, який пропонує давати батькам рік відстрочки від мобілізації після народження дитини. Юристи вже знайшли в документі суттєву прогалину: рік вдома отримають не всі.

Відстрочка від мобілізації в Україні може з'явитися за новим законопроєктом — у Верховній Раді зареєстрували документ №15541, який пропонує давати батькам рік відстрочки після народження дитини. Проте юристи вже знайшли в ініціативі суттєву прогалину: право на рік вдома отримають далеко не всі.

Про появу документа повідомляє видання «Час-Дій». Законопроєкт вносить зміни до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» — саме вона регулює всі питання відстрочок. Автори пропонують закріпити за чоловіками право не йти до армії протягом першого року життя їхнього немовляти.

Що саме пропонує законопроєкт №15541

Механізм доволі простий: відстрочка починає діяти з моменту появи дитини на світ і автоматично «згорає» в день її першого дня народження. Важливо розуміти, що поки це лише пропозиція — аби ініціатива запрацювала, вона має пройти голосування в сесійній залі та отримати підпис Президента.

Правники видання «Судово-юридична газета» (СЮГ) звертають окрему увагу на жорсткі часові рамки норми. Право на тимчасове звільнення від служби виникатиме виключно за фактом народження дитини — сама по собі вагітність дружини чи очікування пологів жодних привілеїв у ТЦК не дадуть.

Вагітність дружини не врятує від призову

До моменту отримання свідоцтва про народження малюка військовозобов'язаний підлягатиме мобілізації на загальних підставах — звісно, якщо в нього немає інших законних причин для відстрочки. Чинний закон і зараз захищає багатодітні родини: відстрочку гарантовано мають батьки, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей.

Чому військовим не світить рік вдома

Головна проблема законопроєкту №15541 прихована в тому, що він переписує правила гри лише для цивільних, але повністю ігнорує права тих, хто вже вдягнув форму ЗСУ. Документ вносить правки виключно до статті 23, яка стосується відстрочки від призову, однак навіть не чіпає статтю 26, де прописані підстави для звільнення з військової служби.

Тобто жодного механізму демобілізації для чинних військових у разі народження дитини просто не передбачено. Якщо чоловік уже служить і в нього народжується первісток, ніхто не відпустить його додому на рік. Максимум, на що може розраховувати такий військовослужбовець за нинішнім законодавством, — це рапорт на відпустку за сімейними обставинами, яка триває лише до 10 днів.

Як оформити відстрочку після народження дитини

Оскільки законопроєкт ще не ухвалений, чинного механізму «рік відстрочки після народження» наразі немає. Якщо документ ухвалять у запропонованому вигляді, підставою для відстрочки стане свідоцтво про народження дитини, яке батько подаватиме до ТЦК. До того моменту батькам, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей, відстрочку гарантує чинна норма — для її оформлення також потрібні свідоцтва про народження дітей і документи, що підтверджують утримання.

Практичний висновок юристів: якщо чоловік на момент народження дитини ще не мобілізований, рік відстрочки за новим законом може стати реальністю. Якщо ж він уже служить — розраховувати варто лише на коротку відпустку за сімейними обставинами.

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