Підвищення тарифів на проїзд у Рівненській області: виконавчий комітет Дубенської міської ради затвердив нову вартість проїзду в міських автобусах. Звичайний разовий квиток тепер коштуватиме 26 гривень, а для школярів і пенсіонерів діятимуть пільгові ціни.

Грошова допомога у Рівненській області цього тижня привертала увагу мешканців, однак не менш важлива зміна стосується проїзду. Виконавчий комітет Дубенської міської ради 25 серпня затвердив нові тарифи на проїзд у міських автобусах.

Про рішення повідомили на офіційній сторінці міської ради. Перевізники звернулися з проханням переглянути вартість проїзду через зростання цін на пальне й запчастини, а також підвищення мінімальної заробітної плати. Тепер звичайний разовий проїзд одного пасажира коштуватиме 26 гривень.

Скільки платитимуть школярі та пенсіонери

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів у навчальні дні встановили пільгову ціну — 10 гривень без часових обмежень. У вихідні та поза навчальними днями для них діятиме звичайний тариф 26 гривень.

Пенсіонери за віком зможуть їздити за 15 гривень щодня з 9:00 до 16:00. Поза цим проміжком їм доведеться сплачувати повну вартість — 26 гривень.

Хто їздитиме безкоштовно

Безкоштовний проїзд без часових обмежень збережеться для 13 пільгових категорій:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій;

особи з інвалідністю I та II групи, а також супровідник особи з інвалідністю I групи;

діти з інвалідністю та особа, що її супроводжує;

учасники бойових дій;

батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1);

ліквідатори аварії на ЧАЕС (категорія 2);

постраждалі учасники Революції Гідності;

реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з багатодітних сімей у навчальні дні;

діти до 6 років.

Рішення набуде чинності після оприлюднення в друкованих медіа протягом десяти днів. Тож підвищення тарифів на проїзд у Рівненській області пасажири відчують уже на початку вересня.

Це не єдина транспортна зміна на Рівненщині останнім часом. З 19 серпня Корнинська громада почала безоплатно видавати пільгові транспортні картки для проїзду в Рівному, якими можуть скористатися визначені пільгові категорії мешканців.

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