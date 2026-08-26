Закон № 4954-IX від 19 серпня 2026 року гарантує військовим, ветеранам і звільненим з полону продовження стаціонарного лікування понад рік, дистанційну військово-лікарську комісію та збереження виплат. Розповідаємо, хто саме і на яких умовах отримає нові державні гарантії.

Військово-лікарська комісія та правила мобілізації в Україні знову зазнали змін. Новий Закон № 4954-IX від 19 серпня 2026 року запровадив додаткові державні гарантії для військовослужбовців, ветеранів і звільнених з полону: йдеться про продовження лікування, збереження виплат, дистанційну ВЛК і протезування.

Як пояснюють юристи ЮРЛІГИ (платформа LIGA:ZAKON), повноцінне відновлення після тяжких поранень часто потребує значно більше часу, ніж саме стаціонарне лікування. Тривала реабілітація, протезування, психологічна підтримка та повторні медичні втручання можуть тривати більше року — і тепер закон дозволяє не переривати цей процес.

Лікування понад 12 місяців: які виплати зберігаються

Головна новація — можливість продовження стаціонарного лікування понад 12 місяців, якщо цього потребує стан здоров'я військовослужбовця. На цей період у визначених законом випадках зберігаються грошове забезпечення та додаткова винагорода.

Для тяжко поранених військовослужбовців, які лікуються понад рік, передбачено збереження додаткової винагороди в розмірі 100 000 гривень. Для окремих інших категорій — 50 000 гривень. Окремо закон зобов'язує враховувати час переміщення між українськими та іноземними медичними закладами — щоб пацієнт не втрачав виплати через дорогу між клініками.

Дистанційна ВЛК: кого це стосується

Зміни торкнулися й військово-лікарської комісії. Якщо медичні документи підтверджують, що військовослужбовець через стан здоров'я не може прибути на комісію, медичний огляд можуть провести дистанційно. Точну процедуру такого огляду визначить Кабінет Міністрів.

Водночас закон прямо забороняє виписувати військовослужбовця до військової частини без рішення ВЛК щодо придатності. Це має захистити поранених від передчасного повернення на службу без належного медичного висновку.

Протезування та ортезування: що змінилося

Окремий блок змін стосується протезування. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни протезування та ортезування тепер визначені частиною реабілітаційного маршруту. Військовослужбовець зможе самостійно обирати протезиста-ортезиста та підприємство, яке надаватиме відповідні послуги.

Також закон урегульовує компенсацію вартості засобів реабілітації — тобто військовий не лише отримує послугу, а й може розраховувати на відшкодування витрат на засоби, які потрібні для відновлення.

Хто має право та як оформити

Нові гарантії поширюються на військовослужбовців, ветеранів і звільнених з полону, а протезування як частину реабілітаційного маршруту — на осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для продовження лікування понад 12 місяців потрібне підтвердження стану здоров'я медичними документами, а дистанційний огляд ВЛК призначається за наявності таких документів. Детальний порядок проходження дистанційної ВЛК має затвердити Кабінет Міністрів, тому конкретні кроки з оформлення варто уточнювати у військово-лікарській комісії за місцем обліку.

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