Допомога на проживання для переселенців надходить двома траншами — після 15-го та 28-го числа. Якщо гроші не прийшли в перший період, це ще не означає скасування виплати: розповідаємо, куди звертатися та що перевірити.

Грошова допомога для ВПО в Україні надходить не завжди в один і той самий день — кошти для переселенців перераховують двома траншами, тож якщо виплата не прийшла в перший період, це ще не означає, що її скасували.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Кабінет Міністрів України, допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб перераховується у два етапи: після 15-го числа та після 28-го числа. Тобто якщо гроші не надійшли під час першого траншу, частина виплат цілком може прийти під час другого перерахування.

Розмір допомоги у 2026 році не змінився: 2000 гривень на місяць — для дорослого отримувача, 3000 гривень — для дитини та 3000 гривень — для особи з інвалідністю. Водночас сам статус ВПО не означає автоматичного призначення виплати: право на неї залежить від критеріїв, зокрема враховуються доходи та майновий стан родини.

Чому виплата може затримуватися

Гроші проходять кілька етапів, перш ніж потрапити на картку отримувача. Спочатку держава виділяє необхідне фінансування, після чого кошти проходять через відповідні установи та уповноважений банк. Тому в день, коли мала бути виплата, гроші ще можуть не відображатися на рахунку — між відправкою коштів і їхньою появою на банківському рахунку минає певний час.

Що перевірити, якщо грошей немає довше

Якщо кошти не надійшли ні після 15-го числа, ні після другого виплатного періоду, варто перевірити, чи все гаразд із виплатою. Передусім слід уточнити банківські реквізити, чи продовжено допомогу, чи відповідаєте ви чинним критеріям для її отримання, а також чи не виникли питання під час перевірки доходів або майнового стану.

У 2026 році правила надання допомоги ВПО змінилися. Зокрема, уряд збільшив максимальну кількість шестимісячних періодів отримання допомоги з чотирьох до п'яти, а також розширив можливості отримання допомоги для окремих категорій дітей ВПО та непрацездатних осіб.

Куди звертатися, якщо виплату не отримали

Якщо самостійно з'ясувати причину не вдалося, можна звернутися до кількох установ. Це урядова гаряча лінія за номером 1545, місцеве управління соціального захисту населення, найближчий ЦНАП, Пенсійний фонд України, а також гаряча лінія Офісу уповноваженого з питань ВПО — 066 813 62 39.

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