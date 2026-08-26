Графіки відключення світла в Київській області з 27 по 29 серпня опублікувала Переяславська міська рада — ДТЕК Київські регіональні електромережі проводитиме планові профілактичні роботи, через що десятки вулиць у Переяславській громаді залишаться без електроенергії.

Графіки відключення світла у Київській області на цей тиждень продовжують діяти — Переяславська міська рада оприлюднила детальний перелік адрес, де з 27 по 29 серпня не буде електроенергії через планові профілактичні роботи ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Як повідомляється на офіційному сайті Переяславської міської ради, роботи проводяться з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах. Відключення торкнуться виключно міста Переяслав.

У середу, 27 серпня, електроенергію вимикатимуть з 08:30 до 20:00. Під знеструмлення потрапляють понад три десятки вулиць, зокрема: Героїв Дніпра, Широка, Трахтемирівська, Богуна Івана, Хмельницького Богдана, Лісова, Стрілецька, Чорногора Віталія, Новоселицька, Прибережна, Зарічна, Трубайлівська, Сулими Івана Гетьмана, Губаря Олександра, Правика Володимира, Лагідна, Хутірська, Лесика, Шкільна, Лозова, Соснова, Степова та інші. Повний перелік будинків опубліковано на сайті міськради.

Для більшості адрес світла не буде протягом 11,5 годин — з 08:30 до 20:00. Виняток становить лише частина вулиці Шкільної, де відключення триватиме до 19:00.

На 28 та 29 серпня також заплановані профілактичні роботи в електричних мережах Переяславської громади. Мешканцям рекомендують завчасно зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також зробити запас води, оскільки через знеструмлення можливі перебої з водопостачанням у багатоповерхівках.

У ДТЕК нагадують, що графіки можуть коригуватися залежно від оперативної ситуації. Актуальну інформацію щодо відключень можна відстежувати на офіційному сайті Переяславської міської ради.

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