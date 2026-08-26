Міністерство освіти і науки України оголосило про ключові нововведення, які почнуть діяти вже з 1 вересня 2026 року. Безкоштовне гаряче харчування для всіх школярів, спрощення оцінювання та посилення безпеки в укриттях — розповідаємо, до чого готуватися батькам та учням.

Зміни в школах в Україні з нового навчального року охоплять одразу кілька важливих напрямів — від харчування до правил оцінювання та вимог до укриттів. Про головні нововведення представники Міністерства освіти і науки розповіли під час конференції «Серпнева-2026: Освіта — справа кожного», повідомляє Судово-юридична газета.

Одне з найпомітніших нововведень — безкоштовне гаряче харчування для всіх учнів. Якщо раніше програма стосувалася лише окремих категорій дітей, то з 1 вересня 2026 року гарячі обіди отримуватимуть усі школярі незалежно від соціального статусу родини. У МОН наголошують, що йдеться не лише про соціальну підтримку, а й про формування здорової культури харчування у дітей.

Окрему увагу приділили безпеці в укриттях. До нового навчального року готується близько 25 тисяч закладів освіти, майже у 20 тисячах із них ремонтують або будують укриття. Як зазначили в міністерстві, потреба залишається значно більшою, тому роботи триватимуть і після початку навчального року. Крім того, школи обладнують генераторами, сонячними панелями та системами накопичення енергії, щоб освітній процес не переривався навіть за тривалих відключень світла.

Ще одна важлива зміна стосується оцінювання. Міністр освіти і науки Андрій Бутенко підписав наказ, який скасовує обов'язкову фіксацію результатів оцінювання за групами у класних журналах. Відтепер учителям не потрібно біля кожної оцінки позначати, до якої групи результатів вона належить. За семестр можна виставляти одну оцінку з предмета, а педагог сам вирішує, скільки й коли оцінювати учнів та в який спосіб перевіряти знання.

«Усе, що визначає якість навчання в класі, залишається за вчителем», — наголосив Андрій Бутенко. Водночас самі групи результатів, передбачені державним стандартом Нової української школи, не скасовуються — змінюється лише адміністративна процедура їх фіксації.

Які ще зміни чекають на школи

Окрім цих трьох ключових напрямів, у МОН анонсували й інші нововведення. Зокрема, строк дії сертифіката педагогічного працівника збільшили з трьох до п'яти років. Також із вересня 2026 року в дитсадках для дітей 5–6 років обов'язковим стане вивчення англійської мови — понад 75% закладів уже готові надавати цю послугу.

Крім того, 150 академічних ліцеїв цього року розпочнуть пілотування нової моделі старшої профільної школи, а держава планує додати близько 1000 шкільних автобусів для підвезення учнів із віддалених населених пунктів. У МОН також розширюють мережу осередків для викладання предмета «Захист України» — мета охопити 100% старшокласників.

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