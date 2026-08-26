Апероль славиться як головний інгредієнт літнього коктейлю Aperol Spritz, і повторити цей бар-хіт вдома можна за лічені хвилини, дотримуючись простого правила 3-2-1.

Рецепт медовика ми вже публікували — а апероль готується зовсім інакше: без випічки, зате з дотриманням точної пропорції інгредієнтів.

Апероль — це насамперед італійський гіркувато-солодкий лікер, який дав назву культовому коктейлю Aperol Spritz, або Spritz Veneziano. Цей напій вважають візитівкою італійського літа: він трав'янистий, легкий, з нотками апельсина й ревеню, а готується буквально за кілька хвилин без жодного шейкера чи барного обладнання. Головна перевага цього рецепту апероль-шприцу — простота: достатньо запам'ятати золоту пропорцію 3-2-1, і коктейль вийде ідеально збалансованим щоразу.

Інгредієнти для апероль-шприцу

лід

сухе просекко (Brut) — приблизно 90 мл (3 частини)

апероль — приблизно 60 мл (2 частини)

содова вода — приблизно 30 мл, один спліш (1 частина)

скибочка апельсина — для подачі

Апероль у цьому рецепті — ключовий інгредієнт: саме він надає напою характерного яскраво-помаранчевого кольору та смаку з нотками паленого апельсина й ревеню. Просекко обирайте сухе, з позначкою "Brut" на етикетці — воно тримає коктейль свіжим і не перебиває смак апероля. Цікаво, що просекко з написом "Extra Dry" насправді солодше за "Brut", а "Dry" — ще солодше.

Як приготувати апероль-шприц: покроково

Наповніть бокал для вина льодом і поставте його в холодильник приблизно на 30 секунд — це важливий крок, який справді впливає на кінцевий результат.

Влийте у бокал просекко, апероль і содову воду, після чого обережно перемішайте.

Прикрасьте коктейль скибочкою апельсина — вона додає яскравого цитрусового аромату, який підкреслює гіркувато-солодкий смак апероля.

Якщо готуєте апероль-шприц для компанії, заздалегідь змішайте просекко й апероль у графині (до 3 годин заздалегідь) і тримайте в холодильнику. Перед подачею просто розлийте по бокалах з льодом, додайте содову воду й прикрасьте апельсином. Якщо смак здається занадто гірким, додайте трохи більше просекко, а якщо хочете виразнішої гіркоти — збільште частку апероля.

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