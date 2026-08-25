При купівлі військових облігацій через застосунок «Дія» з 25 серпня почали діяти нові правила. Зміни стосуються власників карток Visa — тепер такі операції проводяться як P2P-перекази, що може призвести до додаткових комісій та використання лімітів.

Фінансові правила для українців знову змінюються — цього разу нововведення торкнулися купівлі військових облігацій через застосунок «Дія». Як повідомляє Kosht Media, з 25 серпня операції з картками Visa почали оброблятися за новою схемою.

Раніше купівля ОВДП через «Дію» проходила як звичайна карткова операція з оплати товарів і послуг. Тепер же для карток платіжної системи Visa такі транзакції визначаються як P2P-переказ — тобто переказ з картки на картку. Причина — зміна налаштувань платіжного партнера «Дії», яким виступає Укргазбанк. Саме через цей банк проходять усі платежі в застосунку.

Зміни стосуються виключно карток Visa, незалежно від банку-емітента. Для карток Mastercard аналогічних нововведень наразі не зафіксували.

Для власників кредитних карток нові правила можуть бути особливо відчутними. P2P-переказ може не підпадати під пільговий період кредитної картки — у такому разі банк нараховуватиме відсотки на суму операції. Навіть якщо перекази входять до пільгового періоду, банк може стягувати окрему комісію за P2P-операції з кредитних коштів, яка зазвичай становить близько 3–4% від суми.

Крім того, така операція враховуватиметься у ліміті на карткові перекази, оскільки система визначає її не як покупку, а як переказ. Це важливо для тих, хто активно користується переказами і може вичерпати місячний ліміт.

При використанні власних коштів також можуть виникнути додаткові витрати. Окрім комісії до 0,2%, яку з 15 квітня стягує Укргазбанк як платіжний партнер «Дії», банк-емітент картки може мати власний тариф на P2P-перекази. Також не виключена додаткова комісія за переказ через сторонній сервіс.

Що варто перевірити перед купівлею ОВДП

Перед тим як купувати військові облігації через «Дію», користувачам карток Visa рекомендують зробити три речі:

перевірити тарифи свого банку на P2P-перекази — чи стягується комісія та в якому розмірі;

уточнити доступний ліміт на карткові перекази, щоб операція не була відхилена;

для власників кредитних карток — з'ясувати, чи поширюється пільговий період на P2P-операції.

Для користувачів Mastercard наразі жодних змін не зафіксовано — купівля ОВДП через «Дію» для них і надалі проходить як звичайна оплата товарів і послуг.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла 26-27 серпня у Дніпропетровській області: названо адреси, де будуть багатогодинні знеструмлення.

Також Politeka повідомляла, тіньовий нал, крипта та фінансові схеми: журналісти розповіли деталі масштабного розслідування Нацполіції проти структур Антона Ткаченка.

Як повідомляла Politeka, від депутатства до масштабних фінансових схем: як Максим Сігалов створив платіжну імперію для онлайн-казино.