Влітку 2026 року внаслідок російських повітряних атак зруйновано близько третини продовольчих складів класу А. Загальні збитки найбільших операторів ринку оцінюють у 15 млрд гривень, а ціни на продукти в найближчі тижні можуть зрости на 5-12%.

Подорожчання продуктів у Харківській області вже фіксують експерти — і масштаб проблеми виходить далеко за межі одного регіону. Як повідомляє today.ua з посиланням на znaj.ua, за літо 2026 року Україна втратила близько третини найякісніших складських об'єктів класу А. Майже 400 тис. м² логістичних площ у Києві та Київській області було знищено або виведено з експлуатації, а загальний обсяг втрачених потужностей по країні наближається до 500 тис. м².

На момент атак ці складські комплекси були заповнені товарами. Сукупні збитки найбільших операторів продовольчого ринку сягають 15 млрд гривень. Через колосальні втрати продукції ціни на продукти вже найближчими тижнями зростуть на 5–12%.

Хто з ритейлерів постраждав найбільше

Найвідчутніших втрат зазнала мережа АТБ. З початку повномасштабного вторгнення компанія втратила понад 110 тис. м² складських приміщень — більше половини своїх логістичних потужностей. У 2025–2026 роках були повністю знищені два розподільчі центри — у Дніпрі та Харкові, сумарною площею понад 65 тис. м². Ще два об'єкти в Одесі та Дніпрі зазнали серйозних пошкоджень. Лише у 2026 році руйнування складської інфраструктури завдали АТБ близько 65 млн грн збитків, тоді як вартість знищених товарних запасів склала 728 млн грн.

Тяжкого удару зазнала й Fozzy Group, до складу якої входять "Сільпо" та "Фора". У ніч із 4 на 5 серпня під обстріл потрапили одразу чотири розподільчі центри групи. Втрати "Фори" внаслідок цієї атаки оцінюють у 1,15 млрд грн. Проблеми виникли й у логістичній системі VARUS, однак компанія не розкриває точний розмір збитків з міркувань безпеки.

Логістична модель змінюється

Стара модель, за якої великі торговельні мережі концентрували основні запаси в одному або кількох масштабних розподільчих центрах, стає занадто ризикованою. Тепер ритейлери змушені розподіляти запаси між більшою кількістю об'єктів. За словами комерційного директора Dragon Capital Property Management Дмитра Калінічева, компанії дедалі частіше придивляються до кількох компактніших складів площею від 1,5 до 5 тис. м² замість одного великого центру.

Додатковим елементом стратегії стає зберігання частини запасів за межами України — передусім у Польщі, Угорщині та Словаччині. У такому разі товари надходитимуть в Україну меншими партіями, що зменшує ризик втрати всього запасу внаслідок одного удару. Ще один варіант — відмова від централізованого розподілу й доставка безпосередньо від виробника до магазинів. Однак, як зазначає виконавчий директор Союзу молочних підприємств України Арсен Дідур, близько 75% виробників не мають достатньої кількості власного транспорту й персоналу, щоб самостійно обслуговувати сотні торговельних точок.

Як зростуть ціни на продукти

Перебудова ланцюгів постачання неминуче збільшує витрати бізнесу. За оцінками експертів, безпосередньо логістичні витрати можуть зрости на 5–15%. На окремих напрямках, де доводиться об'їжджати зруйновані розподільчі центри, собівартість перевезень здатна збільшитися у два-три рази. На кінцевій вартості товарів це, за оцінкою співвласника RetailPro Артема Ретіна, може позначитися підвищенням цін приблизно на 1–5%.

Найчутливішими до подорожчання будуть категорії, для яких потрібні спеціальні умови транспортування та зберігання. Перевезення сухих товарів може подорожчати на 15–25%, що потенційно додасть 3–5% до їхньої роздрібної вартості. Ще складніша ситуація з охолодженою продукцією: витрати на логістику можуть збільшитися на 35–50%, а кінцеві ціни — зрости приблизно на 7–12%.

Які товари під найбільшим тиском

Найбільші ризики виникають для продукції, що залежить від безперервної роботи холодового ланцюга. Йдеться передусім про свіжі овочі та фрукти, охолоджене м'ясо й рибу, молочну продукцію, морозиво та заморожені напівфабрикати. Для таких товарів навіть короткочасне порушення температурного режиму може призвести до псування запасів.

Попри масштабні пошкодження інфраструктури, ритейлери поки не очікують системного спустошення полиць. Водночас перебої з окремими товарами чи брендами цілком можливі: якщо певний запас знищено або доставка затримується, конкретна позиція може тимчасово зникнути з продажу. Торговельні мережі зазвичай мають можливість оперативно замінити її аналогом.

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