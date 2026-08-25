Летом 2026 года в результате российских воздушных атак разрушено около трети продовольственных складов класса А. Общие убытки крупнейших операторов рынка оценивают в 15 млрд гривен, а цены на продукты в ближайшие недели могут вырасти на 5-12%.

Подорожание продуктов в Харьковской области уже фиксируют эксперты — и масштаб проблемы выходит далеко за пределы одного региона. Как сообщает today.ua со ссылкой на znaj.ua, за лето 2026 года Украина потеряла около трети наиболее качественных складских объектов класса А. Почти 400 тыс. м² логистических площадей в Киеве и Киевской области были уничтожены или выведены из эксплуатации, а общий объем утраченных мощностей по стране приближается к 500 тыс. м².

На момент атак эти складские комплексы были загружены товарами. Совокупные убытки крупнейших операторов продовольственного рынка достигают 15 млрд гривен. Из-за колоссальных потерь продукции цены на продукты уже в ближайшие недели вырастут на 5–12%.

Кто из ритейлеров пострадал больше всего

Наиболее ощутимые потери понесла сеть АТБ. С начала полномасштабного вторжения компания потеряла более 110 тыс. м² складских помещений — более половины своих логистических мощностей. В 2025–2026 годах были полностью уничтожены два распределительных центра — в Днепре и Харькове, суммарной площадью более 65 тыс. м². Еще два объекта в Одессе и Днепре получили серьезные повреждения. Только в 2026 году разрушения складской инфраструктуры нанесли АТБ около 65 млн грн убытков, тогда как стоимость уничтоженных товарных запасов составила 728 млн грн.

Тяжелый удар понесла и Fozzy Group, в состав которой входят "Сільпо" и "Фора". В ночь с 4 на 5 августа под обстрел попали сразу четыре распределительных центра группы. Потери "Форы" вследствие этой атаки оценивают в 1,15 млрд грн. Проблемы возникли и в логистической системе VARUS, однако компания не раскрывает точный размер убытков из соображений безопасности.

Логистическая модель меняется

Старая модель, при которой крупные торговые сети концентрировали основные запасы в одном или нескольких масштабных распределительных центрах, становится слишком рискованной. Теперь ритейлеры вынуждены распределять запасы между большим количеством объектов. По словам коммерческого директора Dragon Capital Property Management Дмитрия Калиничева, компании все чаще присматриваются к нескольким более компактным складам площадью примерно от 1,5 до 5 тыс. м² вместо одного большого центра.

Дополнительным элементом стратегии становится хранение части запасов за пределами Украины — прежде всего в Польше, Венгрии и Словакии. В таком случае товары могут поступать в Украину меньшими партиями, что уменьшает риск потери всего запаса вследствие одного удара. Еще один возможный вариант — отказ от централизованного распределения и доставка непосредственно от производителя в магазины. Однако, как отмечает исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур, около 75% производителей не имеют достаточного количества собственного транспорта и персонала, чтобы самостоятельно обслуживать сотни торговых точек.

Как вырастут цены на продукты

Перестройка цепочек поставок неизбежно увеличивает расходы бизнеса. По оценкам экспертов, непосредственно логистические расходы могут вырасти на 5–15%. На отдельных направлениях, где приходится объезжать разрушенные распределительные центры, себестоимость перевозок способна увеличиться в два-три раза. На конечной стоимости товаров это, по оценке совладельца RetailPro Артема Ретина, может отразиться повышением цен примерно на 1–5%.

Наиболее чувствительными к подорожанию будут категории, для которых необходимы специальные условия транспортировки и хранения. Перевозка сухих товаров может подорожать на 15–25%, что потенциально добавит 3–5% к их розничной стоимости. Еще сложнее ситуация с охлажденной продукцией: расходы на логистику могут увеличиться на 35–50%, а конечные цены — вырасти примерно на 7–12%.

Какие товары под наибольшим давлением

Наибольшие риски возникают для продукции, которая зависит от непрерывной работы холодовой цепи. Речь прежде всего о свежих овощах и фруктах, охлажденном мясе и рыбе, молочной продукции, мороженом и замороженных полуфабрикатах. Для таких товаров даже кратковременное нарушение необходимого температурного режима может привести к порче запасов.

Несмотря на масштабные повреждения инфраструктуры, ритейлеры пока не ожидают системного опустошения полок. В то же время перебои с отдельными товарами или брендами вполне возможны: если определенный запас уничтожен или доставка задерживается, конкретная позиция может временно исчезнуть из продажи. Торговые сети обычно имеют возможность оперативно заменить ее аналогом.

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