В новом учебном году в Николаеве большинство школ возвращаются к очному формату — исполнительный комитет горсовета определил режим работы для всех 64 заведений общего среднего образования.

Обучение в школах Николаева с 1 сентября будет проходить по новому распределению форматов — исполнительный комитет Николаевского городского совета подготовил проект решения, который должны рассмотреть на заседании 26 августа. Документ определяет, как будут работать все 64 школы, гимназии и лицеи города.

Согласно проекту, 45 учебных заведений планируют проводить занятия в очном формате. Еще 12 школ останутся на дистанционном обучении, а семь — будут работать в смешанном режиме. Формат работы для каждого заведения определяли его педагогические советы.

При принятии решения учитывали три ключевых фактора: ситуацию с безопасностью в районе расположения школы, готовность заведения к началу учебного года, а также наличие и вместимость укрытия. Именно отсутствие надлежащего убежища стало главной причиной, по которой часть школ продолжит работать дистанционно.

Учебный год в Николаеве начнется 1 сентября 2026 года и продлится до 30 июня 2027 года. Как сообщают «МикВести» со ссылкой на документ, среди заведений, которые остаются на дистанционном обучении, — начальная школа №1, гимназии №7, №14, №17, №27, №33, №43 и №61, лицеи №3, №37 и №60, а также начальная школа №21.

Какие школы будут работать в смешанном формате

Смешанный формат обучения предусмотрели для семи заведений Николаева. В этот перечень вошли гимназии №32, №48 и №54, лицеи №41 и №58, лицей «Академия детского творчества» и лицей имени Александра Ольжича. В таких школах часть уроков будет проходить в классах, а часть — онлайн.

Остальные 45 заведений — а это большинство школ города — должны полностью вернуться к традиционному очному обучению. В то же время в горсовете подчеркивают: из-за увеличения количества атак реактивных беспилотников организация учебного процесса может меняться в течение года. В частности, рассматривается возможность обучения в две смены в укрытиях, а занятия в отдельных заведениях могут начинаться уже с 7:30 утра.

Что нужно знать родителям

Родителям учеников советуют уточнить формат обучения непосредственно в своей школе — окончательное расписание и режим работы каждое заведение объявит накануне 1 сентября. Если школа вашего ребенка попала в перечень дистанционных, стоит заранее позаботиться о техническом обеспечении для онлайн-уроков. Для заведений со смешанным форматом график очных и дистанционных дней опубликуют администрации школ.

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