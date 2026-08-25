Подорожание продуктов в Черниговской области продолжается, по данным Минфина, средние цены на курятину, муку и оливки снова изменились. Рассказываем, сколько теперь стоят популярные товары в магазинах.

Бесплатные продукты в Черниговской области доступны не для всех, а цены в супермаркетах тем временем продолжают расти. Подорожание продуктов в Черниговской области фиксирует портал Минфин — по данным на 24 августа 2026 года, стоимость ряда базовых товаров снова изменилась.

Курятина «Наша Ряба»: сколько стоит голень

Курятина остается одним из самых доступных видов мяса, однако цены на нее постепенно ползут вверх. По данным Минфина, средняя цена на курятину «Наша Ряба» голень (1 кг) по состоянию на 24 августа составляет 102,25 грн. В сети Auchan этот продукт можно найти за 95,50 грн, тогда как в Metro ценник выше — 109,00 грн за килограмм.

Для сравнения: обычная куриная голень (не брендированная) в среднем стоит 97,00 грн за килограмм, тушка — 114,00 грн, а филе «Наша Ряба» достигает 267,65 грн. Самое дорогое филе этого бренда продают в Megamarket — 326,50 грн.

Мука «Хуторок»: цена за 2 кг

Мука пшеничная «Хуторок» в упаковке 2 кг в среднем по Украине стоит 70,96 грн. В сети Novus ее продают за 67,92 грн, а в Megamarket — за 74,00 грн. Разница между магазинами достигает более 6 гривен, поэтому покупателям стоит сравнивать цены перед походом в супермаркет.

Оливки «Иберика»: консервация тоже дорожает

Оливки зеленые с косточкой «Иберика» (300 г) в среднем обойдутся в 141,60 грн. В сети Auchan цена такая же — 141,60 грн. Для сравнения: черные оливки без косточки того же производителя в аналогичной упаковке стоят 124,57 грн, а черные с косточкой — 139,05 грн.

Подорожание продуктов в Черниговской области происходит на фоне общеукраинской тенденции к росту цен. По данным Госстата, индекс потребительских цен на мясо и бакалею демонстрирует постепенное увеличение в течение последних месяцев. Эксперты рекомендуют отслеживать акции в разных сетях — разница в стоимости одного и того же товара может достигать 10–15%.

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