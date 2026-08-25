У новому навчальному році в Миколаєві більшість шкіл повертаються до очного формату — виконавчий комітет міськради визначив режим роботи для всіх 64 закладів загальної середньої освіти.

Навчання у школах Миколаєва з 1 вересня відбуватиметься за новим розподілом форматів — виконавчий комітет Миколаївської міської ради підготував проєкт рішення, який мають розглянути на засіданні 26 серпня. Документ визначає, як працюватимуть усі 64 школи, гімназії та ліцеї міста.

Згідно з проєктом, 45 закладів освіти планують проводити заняття в очному форматі. Ще 12 шкіл залишаться на дистанційному навчанні, а сім — працюватимуть у змішаному режимі. Формат роботи для кожного закладу визначали його педагогічні ради.

При ухваленні рішення враховували три ключові фактори: безпекову ситуацію в районі розташування школи, готовність закладу до початку навчального року, а також наявність і місткість укриття. Саме відсутність належного сховища стала головною причиною, через яку частина шкіл продовжить працювати дистанційно.

Навчальний рік у Миколаєві розпочнеться 1 вересня 2026 року і триватиме до 30 червня 2027 року. Як повідомляють «МикВісті» з посиланням на документ, серед закладів, які залишаються на дистанційному навчанні, — початкова школа №1, гімназії №7, №14, №17, №27, №33, №43 та №61, ліцеї №3, №37 і №60, а також початкова школа №21.

Які школи працюватимуть у змішаному форматі

Змішаний формат навчання передбачили для семи закладів Миколаєва. До цього переліку увійшли гімназії №32, №48 та №54, ліцеї №41 і №58, ліцей «Академія дитячої творчості» та ліцей імені Олександра Ольжича. У таких школах частина уроків проходитиме в класах, а частина — онлайн.

Решта 45 закладів — а це більшість шкіл міста — мають повністю повернутися до традиційного очного навчання. Водночас у міськраді наголошують: через збільшення кількості атак реактивних безпілотників організація навчального процесу може змінюватися впродовж року. Зокрема, розглядається можливість навчання у дві зміни в укриттях, а заняття в окремих закладах можуть розпочинатися вже з 7:30 ранку.

Що потрібно знати батькам

Батькам учнів радять уточнити формат навчання безпосередньо у своїй школі — остаточний розклад і режим роботи кожен заклад оголосить напередодні 1 вересня. Якщо школа вашої дитини потрапила до переліку дистанційних, варто заздалегідь подбати про технічне забезпечення для онлайн-уроків. Для закладів зі змішаним форматом графік очних та дистанційних днів оприлюднять адміністрації шкіл.

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