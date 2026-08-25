Борщ — один із найулюбленіших супів слов'янської кухні, і цей рецепт готують без капусти, зате з наваристим курячим бульйоном та кетчупом, який надає борщу глибокого кольору й легкої кислинки.

Борщ без капусти ми вже публікували — борщ — це наваристий яскраво-червоний суп, який по праву вважають візитівкою слов'янської кухні. Його готують родинами з покоління в покоління, і майже кожна господиня має власний секрет ідеального смаку. У цьому рецепті борщ готують без капусти — діти в родині авторки рецепту просто не люблять цей інгредієнт, — але смаку це не шкодить, бо суп вариться на якісному курячому бульйоні. А замість традиційної томатної пасти тут використовують кетчуп, який додає борщу приємної кислинки і насиченого рубінового кольору.

Інгредієнти для борщу

3 середні буряки, очищені та натерті

4 ст. л. олії (розділити на частини)

приблизно 1,9 л курячого бульйону + 480 мл води

3 середні картоплини (сорт юкон або звичайна), очищені та порізані на невеликі шматочки

2 моркви, очищені та тонко порізані

2 стебла селери, дрібно порізані

1 невеликий червоний болгарський перець, дрібно порізаний (за бажанням)

1 середня цибулина, дрібно порізана

4 ст. л. кетчупу або 3 ст. л. томатного соусу

1 банка (приблизно 400 г) білої квасолі канелліні разом із рідиною

2 лаврові листки

2-3 ст. л. білого винного оцту, або за смаком

1 ч. л. морської соли, або за смаком

1/4 ч. л. свіжомеленого чорного перцю

1 великий зубчик часнику, пропущений через чеснокодавку

3 ст. л. подрібненого кропу

Як приготувати борщ: покроково

Спочатку підготуйте всі овочі: очистіть і натріть буряк, наріжте картоплю невеликими шматочками і одразу покладіть у миску з холодною водою, щоб вона не темніла. Моркву, селеру, перець і цибулю дрібно наріжте.

Розігрійте велику каструлю (об'ємом щонайменше 5 літрів) на середньо-високому вогні, додайте 2 столові ложки олії. Покладіть тертий буряк і тушкуйте близько 10 хвилин, періодично перемішуючи, доки буряк не стане м'якшим.

Влийте курячий бульйон і воду, додайте картоплю та моркву. Варіть 10-15 хвилин, доки картопля не стане м'якою — легко проколюється вилкою.

Поки картопля вариться, розігрійте велику сковороду з 2 столовими ложками олії. Обсмажте цибулю, селеру і перець, періодично перемішуючи, до м'якості та легкої золотистості — це займе 7-8 хвилин. Додайте кетчуп, обсмажте ще 30 секунд і перекладіть засмажку в каструлю з борщем.

Коли картопля й морква стануть достатньо м'якими, додайте до борщу квасолю разом із рідиною з банки, лаврові листки, білий винний оцет, сіль, чорний перець, пропущений через чеснокодавку часник і подрібнений кріп. Проваріть ще 2-3 хвилини і за потреби додайте більше соли чи оцту до смаку.

Подавайте борщ гарячим, з ложкою сметани або майонезу — це класичне доповнення, яке підкреслює смак супу. Такий борщ добре зберігається в холодильнику кілька днів і навіть стає смачнішим наступного дня, коли смаки встигають об'єднатися, а також його можна заморозити про запас у порційних контейнерах.

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