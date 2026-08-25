Борщ — один из самых любимых супов славянской кухни, и этот рецепт готовят без капусты, зато с наваристым куриным бульоном и кетчупом, который придаёт борщу глубокий цвет и лёгкую кислинку.

Бборщ без капусты мы уже публиковали — борщ — это наваристый ярко-красный суп, который по праву считают визитной карточкой славянской кухни. Его готовят семьями из поколения в поколение, и почти у каждой хозяйки есть свой секрет идеального вкуса. В этом рецепте борщ готовят без капусты — дети в семье автора рецепта просто не любят этот ингредиент, — но на вкусе это не сказывается, ведь суп варится на качественном курином бульоне. А вместо традиционной томатной пасты здесь используют кетчуп, который придаёт борщу приятную кислинку и насыщенный рубиновый цвет.

Ингредиенты для борща

3 средние свеклы, очищенные и натёртые

4 ст. л. масла (разделить на части)

примерно 1,9 л куриного бульона + 480 мл воды

3 средние картофелины (сорт юкон или обычный), очищенные и нарезанные небольшими кусочками

2 моркови, очищенные и тонко нарезанные

2 стебля сельдерея, мелко нарезанные

1 небольшой красный болгарский перец, мелко нарезанный (по желанию)

1 средняя луковица, мелко нарезанная

4 ст. л. кетчупа или 3 ст. л. томатного соуса

1 банка (примерно 400 г) белой фасоли канеллини вместе с жидкостью

2 лавровых листа

2-3 ст. л. белого винного уксуса, или по вкусу

1 ч. л. морской соли, или по вкусу

1/4 ч. л. свежемолотого чёрного перца

1 крупный зубчик чеснока, пропущенный через чеснокодавку

3 ст. л. измельчённого укропа

Как приготовить борщ: пошагово

Сначала подготовьте все овощи: очистите и натрите свёклу, нарежьте картофель небольшими кусочками и сразу положите в миску с холодной водой, чтобы он не темнел. Морковь, сельдерей, перец и лук мелко нарежьте.

Разогрейте большую кастрюлю (объёмом не менее 5 литров) на среднем-высоком огне, добавьте 2 столовые ложки масла. Положите тёртую свёклу и тушите около 10 минут, периодически перемешивая, пока свёкла не станет мягче.

Влейте куриный бульон и воду, добавьте картофель и морковь. Варите 10-15 минут, пока картофель не станет мягким — легко прокалывается вилкой.

Пока картофель варится, разогрейте большую сковороду с 2 столовыми ложками масла. Обжарьте лук, сельдерей и перец, периодически перемешивая, до мягкости и лёгкой золотистости — это займёт 7-8 минут. Добавьте кетчуп, обжарьте ещё 30 секунд и переложите заправку в кастрюлю с борщом.

Когда картофель и морковь станут достаточно мягкими, добавьте в борщ фасоль вместе с жидкостью из банки, лавровые листья, белый винный уксус, соль, чёрный перец, пропущенный через чеснокодавку чеснок и измельчённый укроп. Проварите ещё 2-3 минуты и при необходимости добавьте больше соли или уксуса по вкусу.

Подавайте борщ горячим, с ложкой сметаны или майонеза — это классическое дополнение, которое подчёркивает вкус супа. Такой борщ хорошо хранится в холодильнике несколько дней и даже становится вкуснее на следующий день, когда вкусы успевают объединиться, а также его можно заморозить порционно про запас.

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