Повышение тарифов на коммуналку бьет по семейному бюджету, однако для военных государство предусмотрело существенное облегчение — скидку 75% на коммунальные платежи. Льгота покрывает не только газ или электроэнергию, но и распространяется на родственников, которые живут вместе с ветераном и ведут общее хозяйство.
Как выяснил портал Новини.LIVE, скидка предоставляется только в пределах установленных социальных норм. Именно поэтому важно знать четкие нормы площади и потребления, на которые начисляется льгота.
Какие нормы площади учитываются
При расчете платы за жилье скидка 75% применяется к такой площади: 21 квадратный метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в помещении и имеющее право на льготу, и еще 10,5 квадратного метра дополнительно на всю семью.
Если в семье ветерана живут только нетрудоспособные люди, а дом отапливается газом, льготная площадь увеличивается вдвое: 42 квадратных метра отопления рассчитывают на каждого льготника, а 21 квадратный метр добавляют сверху на всю семью.
На какие коммунальные услуги действует скидка
Скидка 75% предоставляется в пределах ежемесячных норм потребления на такие услуги:
- природный газ;
- электроэнергия;
- водоснабжение и водоотведение;
- вывоз бытового мусора;
- баллонный газ для бытовых нужд.
Кроме того, для участников боевых действий, проживающих в домах без центрального или газового отопления, предусмотрена 75% скидка на приобретение печного бытового топлива.
Кто из родственников ветерана имеет право на льготу
Льгота на коммунальные платежи распространяется не только на самого военного, но и на членов его семьи, проживающих вместе с ним и ведущих общее хозяйство. В перечень таких лиц входят:
- жена или муж;
- несовершеннолетние дети;
- неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства или с инвалидностью I группы;
- лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживающее за ним;
- нетрудоспособные родители;
- лица, находящиеся под опекой или попечительством льготника и проживающие вместе с ним.
Что важно знать
Право на скидку 75% имеют не только сами военные, но и близкие родственники, проживающие вместе с ними и ведущие общее хозяйство. Главное условие — именно совместное проживание с льготником, а не только родственная связь.
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