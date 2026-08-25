Салат мимоза — это слоеный салат с тунцом, яйцами, морковью и картофелем, для приготовления которого не нужно ничего варить, кроме самих ингредиентов. Этот рецепт поражает нежной текстурой, потому что все слои мелко тертые — остановиться, попробовав раз, почти невозможно.

Чебуреки с капустой и грибами мы уже публиковали — Салат мимоза — это классика праздничного стола, которую любят за нежную текстуру и многослойность. Все составляющие этого салата мелко тертые, благодаря чему вкусы мягко переплетаются между собой, а сам салат получается настолько приятным, что остановиться после первой тарелки бывает нелегко. Этот рецепт салата мимоза отличается тем, что вместо привычного майонезного крема используют более легкую заправку из майонеза и оливкового масла, а лук предварительно отваривают, чтобы убрать резкость вкуса.

Ингредиенты для салата мимоза

тунец консервированный в масле — 2 банки по приблизительно 140 г (сцеженный), то есть около 280 г готового продукта

яйца вареные вкрутую — 6 штук крупного размера (белки и желтки отделить после варки)

морковь — 2 крупные штуки, отваренные и очищенные

лук — 1 средняя луковица или половина крупной

картофель — 4 средние картофелины, отваренные и очищенные

майонез — приблизительно 240 мл (1 стакан) + дополнительно 2 столовые ложки, порционно

масло оливковое легкое (extra light) — приблизительно 60 мл (1/4 стакана)

соль и перец — по вкусу

помидор или укроп — для украшения, по желанию

Как приготовить салат мимоза: пошагово

Сначала отварите овощи и яйца. Картофель и морковь положите неочищенными в кастрюлю с водой, доведите до легкого кипения и варите около 30 минут, пока нож не будет входить легко. Главное — не переварить овощи до мягкости, иначе их будет трудно натереть. Дайте остыть до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник: холодные овощи натираются значительно лучше. Чистить их стоит непосредственно перед тем как тереть.

Яйца отварите в отдельной кастрюле, положив их в холодную воду и доведя до кипения. После охлаждения очистите яйца, разрежьте пополам и аккуратно отделите белки от желтков — это нужно для отдельных слоев салата мимоза.

Для заправки смешайте майонез (приблизительно 240 мл) с оливковым маслом (приблизительно 60 мл) до однородной массы. Эту смесь можно переложить в пакет с отрезанным уголком, чтобы удобно наносить тонкими полосками на каждый слой.

Тунец слейте от масла, смешайте с двумя столовыми ложками майонеза и небольшим количеством перца. Распределите эту массу равным слоем на дне стеклянной формы (например, квадратной формы приблизительно 23х23 см или прямоугольной). Сверху сбрызните тонким слоем майонезно-масляной заправки.

Далее мелко натрите яичные белки и распределите их равномерно поверх тунца, немного посолите и снова сбрызните заправкой. Следующий слой — мелко тертая морковь: распределите ее, посолите и добавьте еще один тонкий слой заправки.

Лук мелко нарежьте и отварите в кипящей воде приблизительно 5 минут, после чего хорошо отцедите и промойте холодной водой, чтобы быстрее остыл. Распределите лук равномерно поверх моркови и сбрызните тонким слоем заправки.

Последний овощной слой — мелко тертый картофель. Распределите его, посолите и поперчите, а затем вылейте остаток заправки и осторожно разровняйте лопаткой по всей поверхности.

Завершите салат мимоза слоем мелко тертого яичного желтка, а по желанию украсьте свежим укропом и розочками из помидора.

Готовый салат мимоза лучше охладить перед подачей, чтобы слои немного "настоялись" и вкусы объединились. Хранить его следует в холодильнике под крышкой или пленкой не более нескольких дней. Этот рецепт рассчитан на 6-8 порций и отлично подойдет как для праздничного стола, так и для обычного семейного обеда.

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