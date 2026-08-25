Салат мімоза — це шарований салат із тунцем, яйцями, морквою та картоплею, який готують без варіння самого блюда, а лише його складників. Цей рецепт вражає ніжною текстурою, бо всі шари дрібно тертого — тому зупинитися, скуштувавши раз, майже неможливо.

Чебуреки з капустою і грибами ми вже публікували — Салат мімоза — це класика святкового столу, яку люблять за ніжну текстуру та багатошаровість. Усі складники цього салату дрібно тертi, завдяки чому смаки м'яко переплітаються між собою, а сам салат виходить настільки приємним, що зупинитися після першої тарілки буває нелегко. Цей рецепт салату мімоза відрізняється тим, що замість звичного майонезного крему використовують легшу заправку з майонезу та оливкової олії, а цибулю попередньо відварюють, щоб забрати різкість смаку.

Інгредієнти для салату мімоза

тунець консервований в олії — 2 банки по приблизно 140 г (зливний), тобто близько 280 г готового продукту

яйця варені круто — 6 штук великого розміру (білки та жовтки відокремити після варіння)

морква — 2 великі штуки, відварені та очищені

цибуля — 1 середня цибулина або половина великої

картопля — 4 середні бульби, відварені та очищені

майонез — приблизно 240 мл (1 склянка) + додатково 2 столові ложки, порційно

олія оливкова легка (extra light) — приблизно 60 мл (1/4 склянки)

сіль і перець — за смаком

помідор або кріп — для прикраси, за бажанням

Як приготувати салат мімоза: покроково

Спочатку відваріть овочі та яйця. Картоплю й моркву покладіть неочищеними в каструлю з водою, доведіть до легкого кипіння і варіть близько 30 хвилин, поки ніж не входитиме легко. Головне — не переварити овочі до м'якості, інакше їх важко буде натерти. Дайте охолонути до кімнатної температури, а потім поставте в холодильник: холодні овочі труться значно краще. Чистити їх варто безпосередньо перед тертям.

Яйця відваріть у окремій каструлі, поклавши їх у холодну воду й довівши до кипіння. Після охолодження очистіть яйця, розріжте навпіл і акуратно відокремте білки від жовтків — це потрібно для окремих шарів салату мімоза.

Для заправки змішайте майонез (приблизно 240 мл) з оливковою олією (приблизно 60 мл) до однорідної маси. Цю суміш можна перекласти в пакет із відрізаним кутиком, щоб зручно наносити тонкими смужками на кожен шар.

Тунець злийте від олії, змішайте з двома столовими ложками майонезу та невеликою кількістю перцю. Розподіліть цю масу рівним шаром на дні скляної форми (наприклад, квадратної форми приблизно 23х23 см або прямокутної). Зверху скропіть тонким шаром майонезно-олійної заправки.

Далі дрібно натріть яєчні білки та розподіліть їх рівномірно поверх тунця, трохи присоліть і знову скропіть заправкою. Наступний шар — дрібно тертa морква: розподіліть її, присоліть і додайте ще один тонкий шар заправки.

Цибулю дрібно наріжте та відваріть у киплячій воді приблизно 5 хвилин, після чого добре відцідіть і промийте холодною водою, щоб швидше охолола. Розподіліть цибулю рівномірно поверх моркви та скропіть тонким шаром заправки.

Останній овочевий шар — дрібно тертa картопля. Розподіліть її, присоліть і поперчіть, а потім вилийте решту заправки й обережно розрівняйте лопаткою по всій поверхні.

Завершіть салат мімоза шаром дрібно тертого яєчного жовтка, а за бажанням прикрасьте свіжим кропом та трояндочками з помідора.

Готовий салат мімоза краще охолодити перед подачею, щоб шари трохи "настоялися" й смаки об'єдналися. Зберігати його слід у холодильнику під кришкою або плівкою не більше кількох днів. Цей рецепт розрахований на 6-8 порцій і чудово підійде як для святкового столу, так і для звичайного сімейного обіду.

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