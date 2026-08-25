Мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell оновили тарифи на вересень — абонентам пропонують пакети від 175 до 350 гривень на місяць. Розповідаємо, які варіанти найвигідніші та що до них входить.

Тарифи Київстар, Vodafone та lifecell на вересень уже відомі: мобільні оператори пропонують пакети послуг від 175 до 350 гривень на місяць. Залежно від потреб можна обрати варіант із великим обсягом трафіку, хвилин або швидкісним домашнім інтернетом, пише Новини.LIVE.

Тарифний план Київстару

Найкраще співвідношення ціни й наповнення в Київстару має тариф "ВСЕ РАЗОМ Перевага" — 250 гривень на місяць. Новим користувачам домашнього інтернету оператора його пропонують за 200 гривень протягом трьох місяців обслуговування. До пакета входять Київстар ТБ, 20 ГБ трафіку (з них 8,1 ГБ у роумінгу), 1 200 хвилин на дзвінки по Україні, безлім у мережі після завершення пакетних хвилин та домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Тарифний план Vodafone

У Vodafone вигідним називають пакет GigaCombo за 350 гривень на місяць. Для абонентів, які вперше підключили тариф, змінили його або перенесли номер у мережу, вартість знижується до 250 гривень на пів року. Користувачі отримують безлімітний трафік (після 50 ГБ швидкість обмежується до 0,8 Мбіт/с), 11 ГБ у роумінгу, домашній інтернет до 1 Гбіт/с, необмежені хвилини в мережі, 500 хвилин на дзвінки по Україні та в ЄС, Vodafone TV і 50 хвилин на дзвінки в країни ЄС.

Тарифний план lifecell

Найдоступніший варіант у lifecell — "Лайфсет М" за 175 гривень на місяць. До нього входять домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с, 25 ГБ трафіку (з них 4 ГБ можна використати в ЄС), lifecell TV, 1 300 хвилин на всі номери по Україні та безлім у мережі. Головна перевага — фіксація вартості до кінця 2027 року, тож навіть якщо інші пропозиції оператора дорожчатимуть, цей пакет змін не зачепить.

Що врахувати при виборі тарифу

Перед підключенням варто перевірити покриття домашнього інтернету за адресою проживання. Київстар радить спершу переконатися, що послуга доступна, а потім залишити заявку — оператор передзвонить для узгодження деталей підключення. Для частих подорожей Київстар також запустив послугу "SIM для подорожей" — eSIM для використання трафіку в роумінгу без переплат.

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